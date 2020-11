LONDRES, 26 août (AFP) - Le nombre de millionnaires a quasiment doublé en

l'espace de trois ans en Grande-Bretagne grâce à la flambée des prix de

l'immobilier, a révélé jeudi un centre britannique de recherches, le CEBR.



Le nombre de millionnaires particuliers dont les revenus et possessions ont une valeur supérieure ou égale à un million de livres sterling (1,5 million d'euros), est actuellement de 425.000, selon les estimations du Centre de recherches économiques et commerciales (CEBR, centre for economic and business research).

En 2001, ce chiffre était de 230.000, rappelle le CEBR, citant les chiffres officiels des autorités fiscales britanniques.

La progression de 85% du nombre de millionnaires s'explique selon l'étude par le renchérissement des prix de l'immobilier qui ont grimpé de 64% sur les dix dernières années.

Par région, c'est Londres qui domine le "club britannique des millionnaires": 41% des millionnaires britanniques vivent dans la capitale et un Londonien sur vingt est millionnaire, souligne le CEBR.

Quelque 90.000 millionnaires vivent dans le sud-est du pays, 32.000 dans le sud-ouest mais seulement 4.000 en Irlande du Nord, 9.000 au pays de Galles et 7.000 dans le nord-est de l'Angleterre.