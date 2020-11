AJACCIO, 6 sept 2004 (AFP) - Le Syndicat des Travailleurs Corses (STC, nationaliste),

qui bloque depuis samedi les navires de la SNCM pour réclamer notamment

de meilleures conditions de travail pour les salariés de Corse et de

Nice, a donné son accord lundi pour une médiation par la Collectivité

Territoriale de Corse (CTC).

"Nous répondrons présents jeudi à l'invitation du président de l'Office des Transports de Corse (OTC) et, si des négociations sont ouvertes à ce moment avec la direction de la SNCM, nous sommes prêts à libérer un navire, pour répondre en quelque sorte à un souci de service minimum", a déclaré à l'AFP Alain Mosconi, le responsable du STC-marins.

A la mi-journée, Antoine Sindali, le président de l'OTC, l'agence chargée des transports à la CTC, qui délivre aux transporteurs aériens et maritimes les concessions du service public de la continuité territoriale entre Corse et continent, a proposé sur les ondes de RCFM, l'antenne de France Bleu en Corse, une réunion des deux parties "pour renouer les fils de la négociation", jeudi, sous sa médiation et celle des présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) des deux départements corses.

Les salariés sédentaires du STC avait déposé un préavis de grève de huit jours avant samedi, date de leur entrée en grève, pour réclamer notamment de la direction qu'elle mette un terme à l'"exploitation" des salariés de ses agences commerciales corses et niçoises, qui effectuent, selon le syndicat, trois fois plus de tâches que leurs homologues marseillais sans compensation salariale. Et le STC réclame également "un rapprochement du pouvoir décisionnel de la SNCM de la Corse, qui est son centre d'intérêt principal", estimant que la création, en 2002, d'une direction régionale basée à Bastia n'est "qu'une coquille vide", selon M. Mosconi.