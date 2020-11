LONDRES, 22 déc (AFP) - Le groupe britannique de travaux publics Jarvis,

qui connaît des difficultés financières, a annoncé mercredi la cession pour

35,3 millions d'euros de son activité Routes (panneaux) en Europe à Somaro,

une filiale du groupe Bouygues dont le siège est à Chatou (Yvelines).

L'opération, qui doit encore recevoir l'accord des autorités de la concurrence française et des actionnaires de Jarvis, comprend également la reprise par Somaro de la dette de cette entité, estimée à 7,1 millions d'euros, selon le communiqué. L'entité Routes en Europe de Jarvis comprend deux sociétés: Prosign, dont le siège est situé à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) et Veluvine, de Breda, aux Pays-Bas. Toutes deux sont spécialisées dans la fabrication de panneaux de signalisation, revêtements au sol et autres équipements routiers.

Prosign emploie 435 personnes pour un chiffre d'affaires de 45,3 millions de livres (64,7 millions d'euros) lors de l'exercice 2003/04 tandis que Veluvine, qui emploie 20 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 ML sur la même période. "Jarvis a choisi de se concentrer sur son activité rail, routes et locations de matériel en Grande-Bretagne, stratégie qui devrait permettre au groupe de voir ses parts de marché progresser", a expliqué le groupe dans son communiqué.

"Notre activité Routes en Europe ne fait plus partie de notre stratégie et après discussions et études des offres reçues, nous avons choisi de vendre cette activité à Somaro", a ajouté Jarvis. Jarvis ne doit sa survie qu'au ballon d'oxygène de 25 ML accordés par ses créanciers en juillet dernier.

Jarvis connaît de sérieuses difficultés depuis la catastrophe ferroviaire de Potter's Bar, qui avait causé la mort de sept personnes en mai 2002 au nord de Londres, et dans laquelle la responsabilité du groupe a été établie. Les problèmes se sont multipliés récemment dans sa division Logements, dont le directeur a démissionné au début de l'année.

"Le produit de la vente (annoncée aujourd'hui) va nous permettre de réduire notre endettement et d'accélérer notre redéploiement stratégique", a expliqué Alan Lovell, directeur général de Jarvis, cité dans le communiqué. Par ailleurs, Jarvis a confirmé qu'il cherchait à céder sa participation dans Tube Lines, le consortium qui gère une partie du métro londonien. "La vente de notre participation dans Tube Lines est maintenant à un stade avancé", a précisé le groupe dans son communiqué.

Depuis début 2002, Tube Lines s'occupe de l'entretien, de la modernisation et de la gestion de trois des treize lignes du métro londonien: son capital est détenu par trois groupes de construction: Jarvis, Bechtel et Amey, racheté en mai par l'espagnol Ferrovial.