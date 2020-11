"La compagnie IBM a annoncé, le mardi 7 décembre, la vente de sa branche PC au fabricant chinois Lenovo", annonce The New York Times. En échange d'une participation de près de 19 % dans les activités de Lenovo et du versement de 1,75 milliard de dollars, IBM cède au constructeur de matériel informatique asiatique son activité de fabrication d'ordinateurs de bureau et portables, ainsi qu'une licence d'utilisation pendant cinq ans des marques IBM et Thinkpad.

Pour le NYT, "ce contrat révèle les ambitions commerciales de deux sociétés et de deux pays". Partiellement détenu par le gouvernement chinois, Lenovo devient ainsi le troisième fabricant mondial d'ordinateurs, derrière Dell et Hewlett Packard. "La société chinoise cherche à profiter de la notoriété de la marque IBM pour devenir un acteur incontournable du secteur de l'informatique", estime le NYT. L'acronyme d'International Business Machine est associé depuis un quart de siècle à l'histoire de l'informatique. "Cette société fut la première dans les années 1980 à faire du micro-ordinateur un objet de consommation courante", relate le quotidien. "La fabrication d'ordinateurs personnels est devenue une activité marginale pour IBM, dorénavant spécialisé dans les services informatiques et les réseaux d'entreprises". Cet accord lui permet de se recentrer sur ses activités les plus rentables, "tout en s'assurant un positionnement sur le marché chinois". "IBM reste basé aux Etats-Unis et est dirigé par la même équipe", note le journal. La branche PC de la compagnie emploie 10 000 salariés, parmi lesquels 40 % travaillent déjà en Chine.

Redacteur