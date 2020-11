PARIS, 19 jan 2005 (AFP) - Les analystes du CIC ont relevé mercredi leur

recommandation sur le titre Lafarge à "achat" contre "accumuler" auparavant,



et leur objectif de cours à 89 euros au lieu de 83 euros, au terme d'une

étude

qui table sur un rattrapage boursier après trois ans de "purgatoire".

"Depuis trois ans, l'action traverse une période de purgatoire liée, entre autres, à l'acquisition de Blue Circle. Les ratios de rentabilité escomptés à horizon 2006 permettent d'envisager un rattrapage boursier en 2005, sachant que les positions de leader prises par le groupe ne sont pas valorisées", écrit Christian Duchesne, l'analyste du CM CIC.

"Malgré une faible amélioration de la contribution estimée de Blue Circle en 2004, globalement les résultats de l'exercice 2004 devraient être bons. Le groupe devrait atteindre assez facilement l'objectif fixé en termes de résultat opérationnel (+10% hors impact des changes et de périmètre)", ajoute M. Duchesne.

"Pour 2005 et 2006, nous anticipons une progression moyenne de 8% du résultat d'exploitation et de près de 13% du résultat net. Le groupe va continuer de délivrer une forte génération de cash flows libres qui devrait être prioritairement réinvestie en projets de développement interne et dans des croissances externes de taille petite ou moyenne", précise l'analyste.

A 15H44 (14H44 GMT) l'action gagnait 1,16% à 78,40 euros, dans un marché en hausse de 0,12% à 3.879,60 points.