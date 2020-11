BRUXELLES, 7 juil (AFP) - Le Premier ministre irakien Iyad Allaoui doit

rencontrer lundi à Bruxelles les chefs de la diplomatie de l'UE pour

discuter de la reconstruction de l'Irak, a-t-on appris mercredi de source

diplomatique.



M. Allaoui a été invité par la présidence néerlandaise de l'UE à participer à un déjeuner de travail lundi avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union, a indiqué cette source.

Aucune autre précision n'a été donnée sur l'emploi du temps du Premier ministre irakien lors de son passage à Bruxelles, mais il n'était pas exclu que M. Allaoui se rende également au siège de l'Otan, a indiqué de son côté un diplomate de l'Alliance. "C'est une option que nous explorons", a souligné cette source, en parlant de "contacts informels" à ce sujet avec les autorités irakiennes.

Le nouveau gouvernement intérimaire irakien a pris officiellement ses fonctions le 28 juin après le transfert des pouvoirs des forces d'occupation dirigées par les Etats-Unis. Si la venue effective de M.Allaoui à Bruxelles se confirmait, il s'agira du premier déplacement à l'étranger du Premier ministre irakien depuis sa nomination à ce poste le 1er juin, a-t-on souligné mercredi auprès de son bureau à Bagdad.

Réunis en sommet à Bruxelles à la mi-juin, les dirigeants de l'UE avaient dit souhaiter entamer un "dialogue politique" avec l'Irak afin de soutenir le processus politique et de reconstruction dans ce pays et chargé les ministres européens des Affaires étrangères "de se mettre d'accord sur les premiers pas à prendre" en juillet.

De son côté, la Commission européenne avait appelé le 9 juin la communauté internationale à "tout faire" pour soutenir le gouvernement irakien pendant la "difficile" période de transition, avant des élections générales en principe début 2005.

Bruxelles préconise aussi une poursuite de l'assistance humanitaire et à la reconstruction de l'Irak, qui sera maintenue cette année à hauteur de 300 millions d'euros.

Le 26 juin en Irlande, pays qui présidait alors l'Union, les Etats-Unis et l'Union européenne avaient apporté "leur soutien total et durable" au gouvernement intérimaire irakien.

Pour leur part, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Otan, réunis à Istanbul (Turquie) les 28 et 29 juin, ont décidé d'aider à la formation des forces de sécurité irakiennes, selon des modalités qui restent à définir. L'UE et l'Otan avaient connu de graves dissensions à la suite de l'intervention des troupes américano-britanniques en Irak en mars 2003.