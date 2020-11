NEW YORK, 23 nov (AFP) - Le magnat américain de l'immobilier Donald Trump a

placé lundi ses casinos sous la protection de la loi sur les faillites, étant

incapable de payer 1,8 milliard de dollars de dettes.

La restructuration concerne cinq complexes de jeu dont le Trump Taj Mahal Casino Resort et le Trump Plaza Hotel and Casino à Atlantic City, une ville du New Jersey (est) où se pressent les New-yorkais pour assouvir leur soif de machines à sous et autre black-jack.

Lorsqu'une entreprise se place sous la protection de la loi sur les faillites (Chapitre 11) elle peut continuer à fonctionner sans avoir à honorer ses dettes envers ses créanciers et doit présenter un plan de restructuration auprès du tribunal qui supervise sa gestion durant la faillite.

Trump est devenu en 2004 une star de la télévision américaine grâce à l'émission de reality-show "L'apprenti", où l'on peut suivre les tribulations d'une équipe d'apprentis-chefs d'entreprises. L'un d'entre eux est éliminé à chaque émission d'un retentissant "Vous êtes viré !" lancé par le magnat.