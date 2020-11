FRANCFORT (Allemagne), 13 avr 2005 (AFP) - Les taux d'intérêt offerts en zone euro pour l'achat d'appartements ou de maisons continuent à baisser, selon des chiffres publiés mercredi par la Banque centrale européenne, qui s'inquiète des risque de "bulle" immobilière que cette évolution fait peser.

Les taux pour les prêts immobiliers d'une durée initiale de 5 à 10 ans ont ainsi reculé à 4,39% en moyenne en février dernier, contre 4,43% le mois précédent, 4,49% en décembre et une moyenne de 4,74% au cours du deuxième semestre 2004.

Dans le détail, les taux d'une maturité allant jusqu'à un an sont passés à 4,62% en février contre 4,66% en janvier et 4,72% en décembre. Ceux d'une maturité de 1 à 5 ans, sont restés inchangés en février à 4,45% et ceux d'une maturité supérieure à 5 ans ont baissé en moyenne à 4,76% contre 4,79% en janvier et 4,83% en décembre.

Ces statistiques sont de nature à conforter les craintes de la BCE sur le développement de bulles immobilières dans plusieurs pays de la zone euro, source de tensions inflationnistes et de risque d'éclatement lorsque les taux commenceront à remonter.

Dans son dernier rapport mensuel de conjoncture, l'institut jugeait ainsi que "le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt" dans la zone euro est l'une des principale causes de "la forte dynamique des prix de l'immobilier dans plusieurs régions" de la zone.

Dans le même temps, contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne par exemple, la BCE ne peut pour le moment se permettre de durcir sa politique monétaire afin de faire retomber la fièvre immobilière. Une hausse de ses taux directeurs risquerait d'affaiblir une croissance économique déjà très faible, dans un contexte de pétrole toujours plus cher.