PARIS, 12 jan 2005 (AFP) - Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la

Culture et de la Communication, a présenté ses voeux mercredi à la presse sous

la splendide verrière du Grand Palais, dont la première phase de travaux de

restauration est achevée.

Saluant "l'aube d'une renaissance", le ministre a souhaité que ce "lieu hautement symbolique de notre patrimoine soit rendu et offert librement aux Français, en septembre 2005, pour les XXIIe journées européennes du Patrimoine".

Rappelant que la fermeture du Grand Palais, à l'automne 1993, "avait consterné les Parisiens", il a indiqué que "la restauration se poursuivra jusqu'en 2007 pour rendre à ce lieu à vocation culturelle tout son éclat". "Je tiens en effet, a ajouté M. Donnedieu de Vabres, à ce que le Grand Palais garde sa vocation d'origine, de lieu d'expositions, pour des manifestations culturelles, mais aussi commerciales, de prestige".

Il y a trois semaines, le ministre avait déclaré devant quelques journalistes qu'il voulait "redonner tout son lustre culturel et patrimonial au Grand Palais" et que l'avenir de l'édifice, construit pour l'Exposition Universelle de 1900, "ne serait pas celui d'une grande surface".

"Je ne suis pas hostile à la participation d'entreprises privées (NDLR: pour les travaux d'aménagement intérieur), mais je souhaite que l'utilisation du lieu soit bien plus culturelle qu'économique", avait-il précisé.

La première phase des travaux de restauration a porté sur la confortation des fondations, la réfection de la verrière et de sa structure métallique ainsi que la restauration des deux quadriges de Récipon.

La deuxième phase, qui doit débuter au second trimestre 2005 pour s'achever en 2007, concerne la restauration des façades et des éléments décoratifs (mosaïques, sculptures), ainsi que des travaux complémentaires de confortation de fondations et de verrières.

Le coût des travaux pour ces deux phases est estimé à 125 MEUR.

M. Donnedieu de Vabres a fait savoir que "d'ores et déjà, des manifestations culturelles d'envergure peuvent être envisagées" dans les espaces nus de la grande nef".

Il a également réaffirmé que les Galeries nationales du Grand Palais resteront confiées à la Réunion des Musées Nationaux, qui y organise ses grandes expositions.