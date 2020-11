MILAN (Italie), 29 juil (AFP) - Le groupe italien Pirelli and C. (câbles,

pneus et immobilier) a annoncé jeudi avoir conclu le placement de 8,37% du

capital de sa filiale immobilière cotée Pirelli and C. Real Estate (Pirelli RE) auprès d'investisseurs institutionnels italiens et étrangers.



"La demande d'actions Pirelli RE de la part des investisseurs a dépassé largement l'offre et le prix de placement s'est élevé à 27,25 euros par action", a précisé Pirelli dans un communiqué. Cette opération conclue mercredu soir et coordonnée par Deutsche Bank, permet à Pirelli and C. de réaliser une plus-value brute de 56 millions d'euros comptabilisée dans son bilan consolidé, a également précisé le groupe. La part de Pirelli dans Pirelli RE tombera en conséquence à 52,77%.

