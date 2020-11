PARIS, 14 sept (AFP) - Le gouvernement Raffarin a annoncé mardi la création

de pôles de compétitivité, dotés d'une enveloppe globale de 750 millions

d'euros sur trois ans (2005 à 20007), dans le cadre d'un dispositif

anti-délocalisations. Ces pôles, créés par un Comité interministériel d'aménagement du territoire

(CIADT) à Matignon, associeront entreprises, centres de formation et unités de

recherche dans un souci de synergies.

L'enveloppe de 750 millions d'euros - et non 650 millions comme annoncé initialement - proviendra pour environ 450 millions du budget de l'Etat et 300 millions d'établissements publics comme la Caisse des dépôts et consignations ou l'Agence française de l'innovation (Anvar), a précisé le délégué à l'Aménagement du Territoire (Datar), Nicolas Jacquet. Ils seront répartis à raison d'environ 250 millions par an. "Le point essentiel de ce comité est le lancement d'une mobilisation nationale contre les délocalisations. C'est un sujet essentiel pour l'avenir de l'emploi et de nos territoires", a déclaré Jean-Pierre Raffarin lors d'une conférence de presse.

Outre ces pôles de compétitivité, le gouvernement doit dévoiler lors de la présentation du budget 2005, le 22 septembre, les allègements de charges qui seront proposés aux entreprises pour les dissuader de se délocaliser ou pour les encourager à revenir en France. Selon le Premier ministre, un milliard d'euros seront affectés au total dans la loi de finances 2005 à la lutte contre les délocalisations. Les pôles, définis géographiquement et labellisées, bénéficieront d'exonérations d'impôt sur les sociétés - dans la limite des plafonds autorisés par l'UE - et d'allègements de charges sociales. Ils vont faire l'objet d'un appel d'offres national à l'automne.

"Globalement, nous mettrons un milliard d'euros contre les délocalisations, un milliard d'euros pour la recherche qui est une façon majeure aussi de lutter contre les délocalisations et pour l'innovation, et un milliard d'euros pour l'emploi au travers du plan de cohésion sociale", a précisé M. Raffarin.