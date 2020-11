MARSEILLE, 8 sept 2004 (AFP) - Un débat public sur l'opportunité du prolongement de la ligne TGV Méditerranée vers Nice commencera "avant la fin de l'année 2004", a indiqué mercredi le directeur régional PACA de Réseau Ferré de France (RFF).

"La commission nationale du débat public (CNDP) a décidé de créer une commission particulière, dont les travaux doivent démarrer avant la fin de l'année", a précisé Michel Croc, lors d'une conférence de presse à Marseille. Destiné à faire participer le public aux grandes décisions d'équipement, le débat devrait durer "quatre mois".

Trois types de desserte reliant Paris à Nice vont être étudiées: l'une prévoyant le prolongement de la ligne TGV entre Toulon et Nice, les deux autres envisageant soit un décrochage au nord de Marseille reliant Toulon et Nice sur une même ligne soit des décrochages à Marseille et à Toulon, Nice étant alors directement reliée.

"La commission rendra au bout de 4 mois un avis et six mois après, le maître d'ouvrage (RFF, ndlr) se prononcera sur le lancement du projet", a expliqué Michel Croc. Le chantier ne sera pas réalisé "avant 10 ou 15 ans", a-t-il précisé. "C'est un projet cher par rapport aux autres projets que mène RFF", a indiqué le directeur régional. Quelle que soit l'option de desserte choisie, le coût moyen au kilomètre devrait être de l'ordre de 26 millions d'euros au km, "le double de ce que nous coûte un km de ligne à grande vitesse en moyenne", a-t-il dit.

L'objectif de ce projet, dont le coût se situe "entre 4 et 6 milliards d'euros", selon Bernard Gyssels, chargé du débat public au sein de RFF, "est de placer Nice à moins de 4 heures de Paris, et Toulon à moins de 3 heures 30", a-t-il rappelé.