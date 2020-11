PARIS, 30 juin 2004 (AFP) - Le dégel des crédits affectés au ministère du Logement en 2004 ainsi que "des abondements significatifs au budget 2005" s'avèrent "indispensables", a déclaré mercredi Michel Delebarre, le président de l'Union sociale de l'habitat (USH), qui chapeaute les organismes HLM. Fin avril, Bercy avait demandé au ministère de la Cohésion sociale, dans le cadre des économies à réaliser par l'ensemble du gouvernement, un gel de crédit de l'ordre de 150 millions d'euros en 2004 pour le seul portefeuille Logement du ministère.

Le projet de doubler la construction de logements sociaux, officialisé par le plan de cohésion sociale présenté mercredi par le ministre de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo, "rejoint" une demande de l'organisation, a en outre indiqué M. Delebarre dans un communiqué. Tous les organismes se "mobiliseront" pour atteindre cet objectif qui nécessite "des moyens financiers élevés, la disponibilité de terrains et une capacité de production accrue des entreprises du bâtiment dans des conditions de prix acceptables", a-t-il ajouté.

Le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo présenté mercredi met l'accent sur la construction de logements sociaux, avec un objectif de 500.000 au total d'ici 2009, et un rythme de 120.000 par an à compter de 2005. M. Delebarre rappelle qu'"un élèment essentiel du dispositif est le maintien des aides personnelles au logement" et demande que "l'accession sociale à la propriété trouve une place significative dans le plan d'urgence gouvernemental".