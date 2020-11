WASHINGTON, 16 sept (AFP) - L'administration américaine a reconnu mercredi

un gros retard dans l'utilisation des crédits prévus pour l'aide à la

reconstruction en Irak, seulement un milliard de dollars ayant été dépensé sur

les 18,4 milliards de dollars dégagés il y a dix mois par le Congrès.

"Le déboursement (des crédits) a dépassé le milliard, comparé avec 400 millions seulement il y a 11 semaines", a déclaré Ronald Schlicher, secrétaire d'Etat adjoint à l'Irak, lors d'une audition à la commission des Affaires étrangères du Sénat américain. "La violence et les menaces de violence ont ralenti le rythme de la reconstruction", a ajouté M. Schlicher, soulignant que "des projets dans tout l'Irak ont souffert de l'action d'insurgés".

Ce sombre bilan a été pour les parlementaires l'occasion de lancer une critique cinglante de l'action américaine en Irak. "La lenteur de l'utilisation des fonds de la reconstruction signifie que nous ne réussissons pas à profiter de l'un des outils les plus puissants à notre disposition pour influencer le cours des choses en Irak", a noté le républicain Richard Lugar, président de la commission. Le démocrate Joseph Biden a été encore beaucoup plus sévère, saisissant l'occasion pour critiquer toute la politique de l'administration Bush en Irak. "Le président a souvent décrit l'Irak comme +le front central de la guerre contre le terrorisme+. (...) et bien à cette aune, je crois bien qu'on a des problèmes dans la guerre contre le terrorisme", a lancé M. Biden.

L'audition était consacrée à la demande de l'administration de consacrer à la sécurité 3,4 des 18,4 milliards de dollars qui avaient été prévus pour la reconstruction.