BOBIGNY, 9 déc 2004 (AFP) - La Seine-Saint-Denis, où Marc-Philippe

Daubresse, ministre délégué au Logement et à la ville, s'est rendu jeudi pour

présenter, au Raincy, la réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU),

sera l'un des grands bénéficiaires de l'augmentation des crédits.

L'Assemblée nationale a voté, dans le cadre du projet de loi pour la cohésion sociale, l'article 59 qui prévoit une augmentation de 120 millions d'euros par an de la DSU entre 2005 et 2009.

L'enveloppe va ainsi passer de 600 millions d'euros environ à un objectif de 1,2 milliard en 5 ans, d'ici 2009. Ce doublement sera accompagné d'une réforme du mode d'attribution : les communes qui ont de faibles ressources fiscales et qui sont confrontées à des charges socio-urbaines élevées, du fait de la fragilité ou de la jeunesse de leur population, bénéficieront d'une importante bonification des attributions.

Le rattrapage, fait savoir le ministère du logement, permettra, pour beaucoup de ces villes, de "remettre les compteurs à zéro". La Seine-Saint-Denis est le principal département concerné en Ile-de-France par cette réforme: une trentaine de communes, sur les 40 que compte le département, vont être bénéficiaires de la réforme de la DSU avec un pourcentage de progression très élevé dans certaines communes pauvres.

A Clichy-Sous-Bois, la DSU va augmenter de 450% dans les cinq années à venir. "On va passer de 2 millions d'euros par an de dotation à un rythme de croisière de 11 millions par an jusqu'en 2009. C'est une immense satisfaction", a affirmé jeudi le maire (PS) Claude Dilain. Les plus fortes hausses de la DSU concernent Grigny (Essonne), où elle atteint 580%, Farébersviller (Moselle) 530 %, Beuvrages (Nord) 530%, et Epinay-sous-Sénart (Essonne) 525%.