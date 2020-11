PARIS, 13 mars 2005 (AFP) - Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a estimé dimanche sur Radio J que son gouvernement avait "progressé" en matière de transparence sur la rémunération des ministres même s'il faut "en permanence", a-t-il dit, "actualiser" les règles.

"Je dois dire que j'ai été le premier qui a aujourd'hui un gouvernement dans lequel il n'y a pas de fonds secrets, pas de rémunération clandestine, dans lequel le salaire des ministres est imposable", a noté M. Raffarin.

"Je suis dans un gouvernement où on a défini des conditions de logement avec précision. Je progresse régulièrement sur l'ensemble des sujets", a-t-il poursuivi. "Je pense qu'au total, avec l'ensemble des circulaires qui existent et qui doivent être en permanence actualisées parce qu'il est nécessaire d'être toujours plus exigeant, nous avons aujourd'hui ce qui peut être qualifié de statut des responsables politiques", a-t-il dit.

"Il faut clairement faire progresser la transparence sur tous ces sujets (...) Il faut que nous soyons toujours en situation de vigilance", a-t-il toutefois ajouté. Après l'affaire du ministre de l'Economie Hervé Gaymard, qui a dû démissionner à cause de son appartement de fonction de 600 mètres carrés, M. Raffarin a renvoyé à la réflexion engagée par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, en matière de déontologie.

"Jean-Louis Debré a annoncé qu'il y aurait une réflexion sur ce sujet avec des propositions", a-t-il dit. M. Raffarin s'est refusé par ailleurs à commenter la démission de M. Gaymard. "Jean-Pierre Raffarin a eu des émotions fortes sur ce sujet mais il les garde pour lui", a-t-il dit.