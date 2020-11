PARIS, 27 juil 2004 (AFP) - Le comité de vigilance de l'Agence nationale

pour la rénovation urbaine (ANRU), présidé par le chef d'entreprise Yazid

Sabeg et co-présidé par Fadela Amara, présidente de "Ni putes, ni soumises", devait être installé mardi soir à Paris, en présence de Jean-Louis Borloo.



Composé de personnalités du monde associatif, d'architectes, de partenaires sociaux, ce comité est chargé de veiller à la qualité des projets de rénovation urbaine présentés à l'ANRU et à leur mise en oeuvre.

Il devra aussi veiller à l'impact des projets sur la situation sociale des quartiers et sur la participation des habitants à la rénovation. "Nous sommes tous favorables à l'ANRU", affirme à l'AFP Yazid Sabeg, notre rôle n'est pas de critiquer l'Agence mais de vérifier si ses missions sont bien remplies". "Il ne s'agit pas de refaire la politique de la Ville, mais de démontrer que l'Agence est bien dans sa mission et que son action est la plus efficace possible", dit-il.

Membre de ce comité d'évaluation et de suivi, Patrick Doutreligne, par ailleurs délégué général adjoint à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, reste prudent : "à nous d'être vigilants à ne pas servir d'alibi. Mais je démissionnerai sans problème si j'estime que cela ne va pas. J'ai dit que je voulais bien participer à ce comité à condition de garder libre parole à l'intérieur et à l'extérieur.

"Je serai surtout vigilant sur certains points, ajoute M. Doutreligne, ne pas cautionner des démolitions de HLM sans recontruction, qu'il y ait une vraie mixité sociale et que la rénovation urbaine ne soit pas considérée comme la panacée pour résoudre tous les problèmes des quartiers".

Créée par la loi de rénovation urbaine du 1er août 2003, l'ANRU regroupe tous les partenaires de la rénovation urbaine (Etat, partenaires sociaux du 1% logement, Caisse des dépôts, bailleurs sociaux) et sera le guichet unique de financement des projets locaux.