LE HAVRE, 5 oct (AFP) - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine

(ANRU) a signé mardi avec la ville du Havre (Seine-Maritime) la première d'une

série de conventions en cours d'élaboration en France pour financer la

réhabilitation des quartiers en difficulté.

"Une vingtaine de conventions de ce type devraient être signées avec d'autres villes dans le courant du mois, et nous en espérons un total de 80 pour la fin 2004", a affirmé Philippe Van de Maele, directeur général de l'ANRU, créée par le ministre de la Ville Jean-Louis Borloo en mars dernier. Au Havre, la convention porte sur un montant de 301 millions d'euros qui seront affectés entre 2004 et 2008 aux grands ensembles des quartiers nord, où résident 41.000 habitants et qui ont été construits dans les années 1960 et 70.

Elle doit prolonger les actions du Grand projet de ville (GPV), qui était doté d'une enveloppe de 84 millions d'euros pour la période 2000-2006. Dans le cadre de cette convention, 1.742 logements doivent être démolis dans ces quartiers et autant reconstruits, en majorité ailleurs dans la ville. Au total, le dispositif ANRU doit permettre d'injecter quelque 30 milliards d'euros dans les quartiers en difficulté des villes françaises.