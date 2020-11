WASHINGTON, 29 déc (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont

battu un record en novembre, progressant de 2,7% par rapport à octobre pour

atteindre 6,94 millions d'unités (en rythme annuel), a annoncé mercredi le

groupement national des agents immobiliers (NAR).

Ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 6,75 millions d'unités en novembre. En octobre, les reventes avaient atteint 6,76 millions d'unités (en rythme annuel), selon la valeur révisée à la hausse par la NAR.

David Lereah, l'économiste en chef de la NAR, a souligné que les reventes de logements dépassaient toujours les attentes grâce notamment à la persistance des faibles taux d'intérêt pour les prêts immobiliers. "Les taux d'emprunt ont baissé d'un quart de point à la fin de l'été et se sont stabilisés depuis. Cela a créé, en conjonction avec la croissance et le renforcement du marché de l'emploi, les conditions optimales pour le marché immobilier", a-t-il estimé.

Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,73% en novembre soit à peu près le même niveau qu'en octobre (5,72%), et à 5,93% en novembre 2003, a précisé la NAR. Comparé à novembre 2003, les reventes de logements ont grimpé de 13,2%. Et l'activité devrait rester soutenue en 2005, selon la NAR. "Nous prévoyons un niveau d'activité toujours élevé, quoiqu'un peu en deçà des niveaux record atteints en 2004", assure M. Lereah.

"Le ralentissement des ventes devrait créer un meilleur équilibre entre acheteurs et vendeurs, mais les stocks sont faibles et de ce fait la hausse des prix n'est pas terminée", selon lui. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 188.200 dollars en novembre, soit 10,4% de plus qu'un an plus tôt. Fin novembre, il y avait 2,48 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit 2,1% de plus qu'en octobre. Ce parc nécessiterait 4,3 mois pour être écoulé au rythme des ventes de novembre.