FRANCFORT (Allemagne), 6 sept (AFP) - Un vaste scandale immobilier découvert d'abord à Francfort par la justice allemande, portant sur des versements de pots-de-vin entre banquiers, promoteurs et architectes, est en train de prendre une dimension nationale, a-t-on appris lundi de source judiciaire. "Il y a des projets immobiliers dans d'autres villes que Francfort qui sont concernés par l'enquête", a indiqué à l'AFP une porte-parole du parquet compétent de Francfort.

"Il y a de nouveaux suspects, de nouveaux projets immobiliers et de nouvelles sociétés mises en cause", a également indiqué le procureur en charge du dossier, Wolfgang Schaupensteiner, au quotidien Handelsblatt. Plus d'une dizaine de chantiers seraient concernés au niveau national, selon la presse. La semaine dernière, la justice avait indiqué enquêter contre plus de 40 personnes à Francfort, responsables de fonds d'investissement immobiliers, banquiers, architectes, promoteurs et intermédiaires. Entretemps, leur nombre semble avoir encore augmenté.

De son côté, le régulateur financier allemand (BaFin) a annoncé au cours du week-end avoir ouvert en parallèle sa propre enquête afin de déterminer si des particuliers ayant investi dans des fonds immobiliers ont été lésés par cette affaire. Le responsable du principal fond immobilier du pays, celui de la Deka Bank, une filiale des caisses d'épargne allemandes, avait été limogé la semaine dernière après la découverte d'"irrégularités" dans ses comptes, selon l'établissement. Il aurait depuis fait des révélations à la justice, selon plusieurs journaux. La filiale immobilière de la plus grande banque du pays, Deutsche Bank (DB Real Estate) est également dans le collimateur des policiers.

Au début de cette année, un gérant d'immeubles de cette société avait été condamné à six ans de prison pour corruption après avoir perçu de multiples pots-de-vin en échange de l'attribution de contrats. C'est en partant de cette affaire que la justice a remonté le fil et découvert un scandale beaucoup plus vaste à Francfort, montrant que ces pratiques étaient répandues. Depuis, un haut responsable de DB Real Estate a été placé en détention provisoire. Il était chargé de superviser un gros chantier de bureaux de sa banque à Francfort, le "Investment Banking Center".

Cette affaire survient alors que la ville de Francfort, capitale financière de l'Allemagne, est confrontée à un crise de l'immobilier de bureaux. Environ 15% de la surface proposée est actuellement vide. Cette situation s'explique par la morosité du secteur bancaire national depuis plusieurs années qui a entraîné de nombreuses suppressions d'emplois.