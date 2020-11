HANOI, 6 sept (AFP) - Le responsable d'une filiale gazière du géant vietnamien PetroVietnam, rongé depuis des mois par des scandales en série, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué lundi la presse officielle. Vu Dinh Chien, 50 ans, directeur de Gas Processing and Trading Co, a été formellement inculpé de "violations des règlements sur la construction", selon le quotidien Phap Luat (La Loi) de Ho Chi Minh-Ville (sud).

Il est la cinquième figure du groupe à être mis en cause dans ce dossier. Le 25 août, quatre hauts responsables de la compagnie d'Etat avaient déjà été arrêtés dans une opération de police conjointe. Tous sont accusés d'être responsables de pertes allant jusqu'à 14 millions de dollars dans la construction d'une structure industrielle. Le complexe de 151 millions de dollars comprend un pipeline qui relie le gisement pétrolier de Bach Ho, au large des côtes vietnamiennes, à Ho Chi Minh-Ville, ainsi qu'un port et des installations de stockage. Le groupe n'a fait aucun commentaire. PetroVietnam est au coeur d'une vaste controverse depuis le limogeage l'an passé de ses numéros un et deux dans une affaire de corruption liée à la construction de la raffinerie de Dung Quat, au centre du pays. Le projet, essentiel pour l'indépendance énergétique du pays, va de retards en déconvenues depuis plus de dix ans. Les deux hommes n'ont cependant fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Mais depuis, les têtes n'en finissent pas de tomber. En juin, le directeur-général adjoint de la société mixte VietsovPetro, qui regroupe PetroVietnam et le géant russe Zaroubejneft, avait été arrêté pour des détournements de fonds. Une semaine auparavant, un des cinq directeurs-généraux adjoints de PetroVietnam avait été interpellé dans le même dossier, une affaire de falsification de contrats pour des équipements d'une valeur de 17 millions de dollars, selon la presse vietnamienne. L'ensemble du secteur fait les frais de la lutte anti-corruption, dans laquelle le Parti communiste au pouvoir entend montrer publiquement sa détermination.

Redacteur