La Directive Européenne Produits de Construction crée les conditions d'une harmonisation des réglementations applicables au secteur de la construction et vise à éliminer les entraves techniques à la libre circulation des produits, ainsi qu'à assurer la transparence des marchés. Elle stipule notamment que la durabilité des ouvrages, et donc des produits avec lesquels ils sont réalisés, va de pair avec les exigences qu'elle énonce.

Pour mieux appréhender le nouveau contexte normatif européen et ses modalités d'application, l'Industrie du Béton, sous l'égide du CERIB (Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton) et de la FIB (Fédération de l'Industrie du Béton) a organisé le 6 octobre un colloque où 300 professionnels de l'acte de bâtir étaient présents (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, économistes, entreprises de BTP, contrôleurs techniques, industriels...)

M. Gilles de ROBIEN, Ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, a clôturé la journée, insistant sur l'importance des Eurocodes pour l'Industrie du Béton, dont l'utilisation est essentielle pour améliorer la qualité et la sécurité des constructions, et pour défendre la compétitivité des entreprises françaises.

L'Industrie française du Béton est, depuis déjà une quinzaine d'années, très active dans le domaine de la normalisation européenne des produits et de la certification volontaire des caractéristiques correspondantes. Le CERIB et la profession se sont fortement investis au niveau européen, avec l'AFNOR, dans la normalisation des produits en béton et de leurs constituants, en relation avec les différents partenaires français du secteur de la construction ; ils ont fait de même plus récemment dans l'établissement des Eurocodes. Ces textes sont maintenant publiés ou en voie de l'être progressivement.

Cette nouvelle donne et le changement des habitudes qu'elle implique fut l'occasion d'échanges, tout au long de la journée, sur les thèmes suivants :