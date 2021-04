Rexel, acteur majeur dans la distribution de matériels électriques, annonce la nomination de Guillaume Texier en tant que directeur général du groupe Rexel, à compter du 1er septembre 2021, succédant ainsi à Patrick Bérard en poste depuis 2016. Précisions.

Patrick Bérard a rejoint Rexel en 2003. En 2016, il est nommé Directeur Général. C’est sous sa direction que le groupe a entrepris une véritable transformation, évoluant d'un distributeur de produits électriques à un acteur multicanal et axé sur la donnée, fournisseur de services personnalisés et de solutions pour les professionnels dans le monde de l'énergie en mutation rapide. Ce vendredi 26 mars, le groupe annonce que Patrick Bérard quitte ses fonctions de directeur général, le 1er septembre 2021, et sera ainsi remplacé par Guillaume Texier, anciennement directeur général adjoint, directeur général Région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique chez Saint-Gobain.

« J'ai eu le privilège d'être le Directeur Général de Rexel pendant cinq années très intenses et je partirai avec un sentiment du devoir accompli, une profonde gratitude envers les équipes et la fierté d'avoir mis l'entreprise sur une nouvelle trajectoire de croissance », confie Patrick Bérard.

Ian Meakins, Président du Conseil d'administration de Rexel ajoute : « Au nom du Conseil d'administration, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Patrick Bérard pour son énorme contribution à Rexel. Il a joué un rôle essentiel dans le redressement de Rexel et le retour à une croissance du chiffre d'affaires et du résultat. Il a laissé son empreinte sur l'entreprise et l'a mise sur la voie de la croissance rentable qui, j'en suis sûr, se poursuivra sous Guillaume Texier. »

Une vaste expérience du management international

« Guillaume Texier a été sélectionné à l’issue d’un processus de recherche étendu conduit par le Comité des nominations du Conseil d’administration, avec l’assistance d’un cabinet de recrutement de premier plan, et a été unanimement considéré comme le meilleur candidat », révèle Rexel dans un communiqué.

Âgé de 47 ans, Guillaume Texier est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du Corps des mines, et assure plusieurs responsabilités au sein du gouvernement français, incluant notamment conseiller technique aux cabinets des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie. En 2005, il rejoint Saint-Gobain où il devient directeur des matériaux de toiture, basé aux Etats-Unis, et directeur de l’activité matériaux céramiques au plan mondial, ainsi que directeur financier du groupe entre 2016 et 2018. Il est également administrateur de Veolia.

« J'adhère pleinement à la feuille de route stratégique et aux ambitions de l'entreprise récemment présentées et j'ai hâte de travailler avec les équipes et le Conseil d'administration de Rexel pour faire franchir une nouvelle étape à l’entreprise », déclare le nouveau directeur général du Groupe.

Marie Gérald

Photo de Une : Saint-Gobain.