Abloy France, distributeur de la marque finlandaise ABLOY® (serrures et systèmes de verrouillage), est leader mondial dans le développement des technologies électromécaniques. Parmi sa large gamme de produits destinés aux professionnels du bâtiment (cylindres, serrures électromécaniques, ouvre et ferme portes) et à l'industrie (batteuses, contacteurs, serrures de meubles, tubes dépôts de clés, cadenas), Abloy France se développe sur le marché avec trois innovations et révolutionne ainsi la technologie de haute sécurité.

Nouvelle génération de serrures électromécaniques à profil européen : une seule serrure, plusieurs fonctions optionnelles Fruit de plusieurs années de travail et de développement, cette innovation apporte une réponse aux réglementations les plus strictes en matière de sortie panique et de résistance au feu et à l'effraction en se conformant aux nouvelles normes EN. Les serrures électromécaniques existent en version motorisée et à béquilles contrôlées. L'utilisation d'une technologie ultra-moderne brevetée permet à Abloy France de proposer une solution qui facilite le choix des professionnels en raison du nombre réduit de version. Plusieurs fonctionnalités pour un seul et même produit : la main peut être réglée en fonction du sens,

large gamme de voltages avec sélection automatique,

le mode de verrouillage dans le cas d'une panne de courant peut être réglé dès l'installation,

compatibilité avec la plupart des ensembles de portes,

connexion facile à différents systèmes (serrures, systèmes d'alarmes, contrôles d'accès et alarmes incendies),… Nouveauté : Abloy France complète son offre avec un kit de pré-équipement de portes : la solution pour répondre aux besoins de mesures conservatoires pour le contrôle d'accès. Le principe unique des disques rotatifs ABLOY® appliqué sur le nouveau cylindre ABLOY® PROTEC . Ce système haut de gamme de serrure électrique, sans ressort, évite toute friction à l'entrée et à la sortie des clés et inclut des "plus produits" incontournables : une durabilité inégalée par des cylindres à goupilles et à ressorts,

le système à disques rotatifs résiste mieux au gel, à la corrosion et à l'encrassement,

les clés ABLOY® PROTEC sont les mieux protégées contre la reproduction (illisibles sur les machines standards à copier),

les cylindres ABLOY® PROTEC sont reprogrammables. Les organigrammes s'adaptent aux besoins réels au fil des réorganisations, en cas de perte ou vol de clés individuelles ou passes,

les cylindres et clés ABLOY® PROTEC bénéficient d'un brevet international jusqu'en 2019,

pas de clé inutile, les cylindres et les clés sont vendus séparément. Avec la mise en pace d'un service adapté, Abloy France apporte une réponse concrète aux besoins des professionnels : court délai livraison des clés (48h.), réalisation rapide des petits organigrammes (5 jours ouvrés) et possibilité de reprogrammation des cylindres. Nouveauté : Abloy France présente une version renforcée du cylindre ABLOY® PROTEC répondant aux plus hautes exigences de la norme EN1303 et intégrera la technologie de clés électroniques Cliq en 2005. L'automatisme de porte DA300, un système innovant et facile d'installation Grâce à la solution DA300, les portes s'ouvrent sans effort, facilitent l'accès libre discrètement et apportent du confort aux espaces intérieurs (bureaux, salles de réunions, maisons de retraites, crèches, secteurs handicapés,…). Même pendant une panne d'électricité, les portes peuvent être ouvertes facilement. Le nouvel automatisme de porte DA300 apporte des avantages indéniables : sûreté et sécurité,

facilité d'installation,

des applications diverses ne nécessitant aucune maintenance,

un fonctionnement silencieux,

une conception pour une moyenne d'utilisation de 100 cycles quotidiens,

une apparence compacte et fine,… Nouveauté : Abloy France sort à la rentrée un nouvel automatisme, comme le DA300 de toute dernière génération, pour portes jusqu'à 120 kg, le DA361.

Redacteur