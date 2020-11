C’est un évènement discret mais majeur. Le téléphone portable P800 de Sony marque la naissance d’une race mutante de mobiles. Des hybrides du multimédia qui faute de nom s’appellent encore des téléphones

Bien que ventru, il en a toujours un peu le profil, cependant, le P800 de Sony Ericsson peut-il être encore considéré comme un téléphone ? Présenté en mars 2002 au salon CeBIT de Hanovre (Allemagne), la commercialisation de ce mutant de la communication était à l'origine prévue pour l'été dernier. En chemin, le constructeur a procédé à des changements de configuration et ce n’est finalement qu’en février prochain que le P800 sera disponible. En fait, la téléphonie n’est plus désormais pour cet appareil qu’une fonction basique sur laquelle il n’y a plus lieu de s’étendre. En effet, sous sa carapace bleu acier, ce mobile hybride regroupe tous ce qui peut ce faire en matière de transmissions multimédias. Ainsi, le P800, outre un téléphone tri bande est aussi un appareil photo, un assistant personnel électronique, un navigateur GPRS et, à l’aide de son port infra rouge et de son mini-clavier, il regroupe de surcroît une somme de fonctionnalités habituellement contingentées sur les PC.



Bête numérique

D’ailleurs, son écran couleur tactile haute résolution de 208 X 320 pixels et l’emplacement de sa carte mémoire le prouvent : le P800 de Sony Ericsson est bien un enfant de l’informatique autant que de la téléphonie. D’ailleurs la saisie qui peut s’effectuer indifféremment via un stylet ou un mini-clavier intégré apporte également un argument à cette appartenance. Le P800 qui annonce l’arrivée d’une vaste génération de mutants multimédias devrait donc être disponible dans l'Hexagone le mois prochain au prix de 900 euros environ. Il devrait vous permettre de supprimer de votre environnement tout autre appareil cela bien sûr, après en avoir assimiler le mode d’emploi. Mais ceci est une autre affaire…

