À la pointe de la recherche en matière de systèmes et solutions pour cloisons et planchers, KNAUF étoffe son offre globale avec une nouvelle gamme de plaques composées d’un mélange de ciment et d’argile expansé, Aquapanel‚ particulièrement adaptées aux locaux humides du tertiaire comme des résidences particulières (cuisines, salle de bains etc.) Extraordinairement résistantes, rapides et faciles à poser, les plaques Aquapanel‚ se destinent à l’aménagement intérieur et apportent une garantie de gain de temps très appréciable sur les chantiers… finitions parfaites à la clef.

Aquapanel Indoor pour les murs des locaux même très humides et Aquapanel Floor, système de plancher sec, alternative judicieuse aux panneaux agglomérés et aux chapes ciment permettant la pose directe d’un carrelage en toute sécurité. Elles sont proposées en deux versions :pour les murs des locaux même très humides et, système de plancher sec, alternative judicieuse aux panneaux agglomérés et aux chapes ciment permettant la pose directe d’un carrelage en toute sécurité. Aquapanel Floor : une solution chape sèche hautement polyvalente Extrêmement polyvalentes, les plaques Aquapanel Floor de KNAUF s’avèrent des solutions de chape sèche compatibles avec tous les supports continus et destinées à la réalisation de tous types de planchers. Convenant avec autant de succès à la construction neuve ou la rénovation de résidences privées ou de locaux recevant du public (industriels, commerciaux, écoles, hôtels, etc.), les plaques Aquapanel Floor peuvent recevoir carrelage, parquet, revêtement plastique, textile, peinture Grâce à leur excellente durabilité en exposition à l’eau, elles sont particulièrement recommandées dans les pièces ou locaux humides (sans siphon de sol). Deux versions de plaques Aquapanel sont proposées : Aquapanel Floor, plaque moulée composée de ciment armé de fibres de 22 cm d’épaisseur.

Aquapanel Floor MF : complexe composé d’une plaque Aquapanel Floor renforcée par une sous-couche en laine de roche (11 mm d’épaisseur) de forte densité, destiné aux locaux nécessitant une isolation acoustique. Matériau hautement résistant de dureté superficielle élevée, Aquapanel Floor garantit une excellente isolation thermique (Aquapanel Floor MF), mais aussi une nette amélioration du confort acoustique (isolation aux bruits aériens et aux bruits d’impact) répondant ainsi à la préoccupation majeure des Français, puisque plus d’une personne sur deux se déclare incommodée par le bruit chez lui (source INSEE). Performances acoustiques Aquapanel Floor sur dalle béton, ép. 14 cm Bruits aériensBruits de choc Rw(C ;Ctr)EfficacitéEfficacitéLn,wEfficacité Dalle nueDalle + chapeDRw+CDalle nueDalle + chapeDLw 58 (-2 ;-7)dB60 (-4 ;- 11)dB0 dB77 dB57 dB19 dB



Une mise en œuvre simple synonyme de gain de temps sur les chantiers Engendrant un gain de temps appréciable puisque ne nécessitant pas de temps de séchage par rapport aux solutions traditionnelles (28 jours de séchage pour les chapes ciment), les plaques Aquapanel‚ Floor de KNAUF permettent en général d’achever les projets en deux jours. Grâce à leurs dimensions particulièrement adaptées (600 x 900 mm pour 34 kg/m2 pour Aquapanel‚ Floor et 36 kg/m2 pour Aquapanel‚ FloorMF), elles sont d’une manipulation simple et rapide qui engendre d’appréciables économies de main d’œuvre sur les chantiers. Les plaques Aquapanel‚ Floor peuvent être posées directement sur le plancher support ou sur un isolant interposé (Knauf Therm Sol NC TH 35, KNAUF Thane 24, etc.) par emboîtement. Un cordon de colle (Aquapanel Floor PU) est appliqué sur la feuillure avant la mise en place de la plaque adjacente, puis les plaques sont liaisonnées entre-elles par vissage. La pose s’effectue à joints décalés (20 cm minimum). Préalablement à la mise en œuvre du revêtement de sol, une couche de primaire Aquapanel non dilué est appliquée sur toute la surface. Le carrelage peut alors être posé (après un délai de 12 heures) au moyen d’un mortier colle à liant mixte, les revêtements textiles ou PVC requérant l’utilisation d’un enduit de lissage .

