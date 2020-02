Les vérandas jusqu'à présent étaient privées de volets roulants. Un handicap souvent majeur auquel les chéneaux de Wicona apportent désormais une alternative aussi discrète qu'intelligente.





Conçus au départ pour équiper les vérandas de Wicona, les chéneaux spéciaux avec coffrage intégré pour volets roulants apportent une solution intelligente aux vérandalistes. A la fois discrets et très efficaces, ces chéneaux offrent en outre de réelles propriétés d'isolation et de retard à l'effraction. Le système est constitué d'un flasque intégral chéneau plus coffre et de six profilés. Toutes les pièces, chéneau, sous face de coffre, face de coffre, support de chéneau à rupture de pont thermique, entretoise galbée, et profils de cache vis sont en aluminium. Chaque élément est donc parfaitement protégé de la rouille et du temps. Pour parfaire l'esthétique, l'ensemble est dissimulé, côté véranda, par un profil d'entretoise qui éventuellement peut recevoir un spot.



Chéneaux à coffre intégré de Wicona, Parc du chêne, 16 rue du 35ème régiment d'aviation 69673 Bron Cedex. Tel: 0472815100.

Redacteur