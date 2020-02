Comment donner aux dépannages un look branché tout en disposant d’un véhicule agréable, passe partout et bien équipé ? Réponse : l’atelier mobile Smart & Business de Facom

Après avoir séduits les citadins du tertiaire, Smart s’attaque aux professionnels du dépannage et de l’intervention expresse. Le modèle Smart & business, élaboré par l’outilleur Facom, loin d’être un gadget, associe les avantages d’un véhicule de très petite taille avec un aménagement astucieux et un outillage sur mesure pour chaque profession. Outre l’espace coffre, le siège passager est remplacé par un système de chargement ou vient se loger l’outillage spécifique à chaque corps de métiers. Un filet d’arrêt de charge latéral évite, lors de l’ouverture des portières, la chute éventuelle d'objets mal situés. Le conducteur est également protégé par un pourtour de sécurité surmonté d’un accoudoir qui améliore le confort de conduite. Côté équipement Facom aménage chaque véhicule en fonction de la nature des interventions. Si une bonne partie de l’outillage est commune à tous les métiers, les variantes peuvent donner naissance à la Smart électricien, la Smart mécanique, la Smart ascenseur ou même la Smart plomberie. L’outillage, bien positionné à l’intérieur de compartiments extractibles est accessible rapidement et avec précision. Des modules amovibles sont aussi prévus pour les matériels électriques comme les perceuses, les riveteuses ou d’autres machines portables. Avec un volume utile de 470 litres pour un PTAC de 980 Kg et un poids à vide de 720 Kg, ce mini-véhicule d’intervention rivalise aisément avec des concurrentes honorables comme la City ou la Clio, avec toutefois des caractéristiques plus notables tels son look branché propre à éveiller bien des curiosités ou une position de conduite et un maniement très agréables en ville. La Smart Business est proposée en version essence ou turbo diesel. Smart & Business de Facom, Tel 01.64.54.44.81 et www.facom.fr

Redacteur