Finis les efforts et le mal de dos si fréquent chez les plaquistes et les plâtriers. Le Levpano permet de soulever et de positionner en un tour de main toutes les plaques, jusqu'à 4 mètres de hauteur

Quand on essaie le Levpano de la société Mondelin, on devine le plaquiste derrière l’inventeur de l’appareil. Le Levpano de Mondelin dispose en effet de toutes les qualités permettant aux professionnels la pose des plaques de doublage tout en ménageant leurs efforts. Léger, compact et électrique, cet appareil fonctionne partout à partir d’une simple prise. Sa tête orientable reçoit des plaques allant jusqu'à 65 kg. Celles-ci peuvent être soulevées et positionnées jusqu'à une hauteur de 4 mètres sous rampant, ce qui est un record dans le genre. La colonne supérieure de l’engin est entraînée par câbles. Un système de sécurité anti-chute assure une manutention aisée et sécurisante. La colonne intermédiaire est positionnée par vis ou écrou. Conçu en aluminium et en acier, le levpano ne pèse que 53 kg. Son faible empattement de 80X80 cm lui permet d’être utilisé dans des espaces les plus réduits. Monté sur roues bloquantes, il se déplace sans effort d’un bout à l’autre du chantier. Grâce à sa télécommande, l’opérateur peut à la fois travailler sur la plaque et guider l’appareil. L’utilisateur peut en outre, grâce à deux plates-formes de bois de 78X22 cm accompagner la plaque pour procéder à sa fixation. Ultime détail d’importance, le Levpano est doté d’un crochet pour enrouleur électrique, ce qui permet d’alimenter à la fois l’appareil et une visseuse. Une fois replié, le Levpano est d’un faible encombrement. Il se place aisément dans un grand coffre ou dans une camionnette et sa colonne est maintenue par un crochet de blocage.

