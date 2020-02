Avec un entretien réduit au minimum, les pompes à membranes Lassoudry transportent partout, en toute sécurité, tous les liquides chargés.

Sans givrage, sans blocage, sans lubrification du distributeur d’air et sans contraintes mécaniques, les pompes à membranes Versa Matic s’installent aussi bien dans l’industrie, l’hygiène-santé que dans l’alimentaire. Réalisées en différents matériaux, plastique ou métal, elles sont toutes équipées de sorties latérales ou supérieures garantissant l’étanchéité aux raccords en T du collecteur, avec un couple minimal. Elles s’adaptent ainsi facilement aux installations existantes. Dans chaque version, des particularités performantes sont offertes. Par exemple, la série industrie offre des débits réglables de 0 à 900 l/min, avec une hauteur d’aspiration à sec jusqu’à 6 m et humide jusqu’à 7,50 m. La version hygiène-santé, fabriquée en acier inoxydable 316, dispose d’un détecteur de fuite Versa Sense qui prévient de toute contamination du produit si la pompe est défaillante (arrêt automatique et déclenchement d’une double alerte sonore et lumineuse). Cette même série répond à la certification alimentaire 3A. Lassoudry/Versa Matic, tél. 01.69.11.90.21.

