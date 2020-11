On n’arrête pas l’imagination débridée des concepteurs de produits lumineux. Les PMMA

(fibres optiques en polymère) de Flux Eclairage offrent désormais aux professionnels des applications sans limites.



La fibre optique (PMMA) fait son entrée en force dans le monde de l’éclairage et de la décoration. De toutes les tailles, de toutes les couleurs et de toutes les dimensions, ces conducteurs de lumière cumulent les avantages de la miniaturisation des sorties lumineuses, à la puissance des lampes à décharge et une dynamique sans limites dans la gestion des couleurs. La société spécialisée Flux Eclairage propose aujourd’hui une gamme complète de générateurs, fibres, câbles et terminaux, permettant la réalisation de tous les types de systèmes d'éclairage à fibre optiques, des plus simples aux plus élaborés. Surtout connue par les ciels étoilés dont elle permet la réalisation, cette fibre au caractère magique trouve sa place partout, à l’intérieur comme à l’extérieur. De l’éclairage des plans de travail, des pièces d'eau, saunas, hammams et autres salles de bains à celui des mobiliers, vitrines, tableaux, halls d'accueil et de réceptions, salles de spectacles jusqu’à la signalétique et au balisage des sols, elle se plie à toute les ambiances, à toutes les décorations. À l’extérieur, dans l’éclairage des de voies de circulation, des façades, des corniches, des toitures, des piscines, terrasses, ou encore des jardins, des bassins et des fontaines, elle apporte une touche de luxe et de fête incomparable. La mise en œuvre d’un tel système est simple. Elle exige trois éléments, 1 générateur de lumière qui concentre le faisceau d'une lampe (dichroïque ou à arc) 1 harnais de une ou plusieurs fibres ou câbles qui transportent la lumière (sans UV, sans IR, et sans électricité) et enfin 1 ou plusieurs terminaux (spots, encastrés de sol, etc.) adaptés à l'installation et au support. Il ne passe dans les fibres aucun courant électrique, seule la lumière, issue du générateur circule. C’est pour cette raison qu’elles ne craignent aucune intempérie et qu’elles apportent une parfaite sécurité d’usage. L’absence de rayon UV ou IR évite en outre toute dégradation des objets par la lumière. Grâce à la miniaturisation, les générateurs de Flux Eclairage permettent d’alimenter jusqu’à 300 fibres de 1 mm de diamètre jusqu’à une distance de 30 mètres. Des disques motorisés permettent aussi de faire varier la lumière suivant une mise en scène préétablie. Avec leur mise en œuvre facile et souple et leurs performances, les fibres optiques de Flux offrent aujourd’hui des solutions infinies de décoration et d’éclairage. Il ne leur manque que le talent, mais ça, c’est l’affaire de chacun. Fibres Optiques de Flux à Lyon, 04.72.53.01.34

