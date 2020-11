Quand Dyson, le célèbre et dissipé fabricant d'aspirateurs Cyclone sans sac ni poussière s’intéresse aux professionnels, l’appareil qu’il met au point est forcément hors du commun



Le DCO4 Constant Max est un aspirateur brosseur spécialement conçu pour les professionnels à partir de la célèbre technologie “ Dual Cyclone ”. Un appareil qui ne nécessite donc aucun sac pour fonctionner. De plus, le DCO4 bénéficie de filtres permanents qui assurent à la fois une économie des consommables et une protection importante. Comme ses frères, cet aspirateur détruit et limite la reproduction des acariens. La composition de sa carrosserie en ABS renforcé et polycarbonate lui confère une excellente résistance aux chocs et une esthétique très design. Le DCO4 est équipé d’un tube télescopique extensible et d’un système instantané de basculement de l’aspiration. Grâce à une brosse rotative autoréglage, il s’adapte automatiquement aux différentes épaisseurs de moquettes et se joue des aspérités du sol. Bien qu’un peu lourd (8,25 kg), cet aspirateur se manie sans fatigue avec une aisance remarquable. Une aisance d’autant plus grande que son rayon d’action atteint 20,25 mètres soit l’équivalent d’un bureau de bonne taille. En outre, ses poignées larges procurent une bonne prise en main. Et les différentes commandes, de couleurs différentes, sont identifiables d’un simple coup d’œil. Avec 1200 W de puissance, le DCO4 entre dans les standards de sa catégorie. A son look coloré et moderne, s'ajoute un fonctionnement silencieux, une qualité grandement appréciée par les professionnels. Le DCO4 à été précédé d’un petit frère, le DCO3 qui se place à l’échelon intermédiaire pour un usage domestique et professionnel.

Redacteur