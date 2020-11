C’est ce qu’on ne voit pas qui fait souvent la différence…Les hommes de l’entreprise Beissier le savent bien, le meilleur des revêtements ne vaut que par le support sur lequel il s’applique

Fort de ce constat le spécialiste des enduits professionnels de préparation de fonds, propose son nouvel enduit : Enduialo TT. Simple de mise en œuvre, adapté à un usage intérieur comme extérieur, ce nouvel enduit en poudre offre une optimisation remarquable du travail de préparation. Une qualité à laquelle s’ajoute un excellent confort d’application. Coté économie, Baissier n’y va pas par quatre chemins. L’Enduialo TT offre en effet un rendement 50 % supérieur à celui d’un enduit traditionnel. Il suffit en outre d’un kilo de produit pour obtenir 1,5 litres de produit prêt à l’emploi. Juste ce qu’il faut pour corriger les devis un trop serrés avec les clients. Avec un séchage limité à 3 petites heures, cet enduit permet en outre d’assurer les délais en toute tranquillité. Véritable 3 en 1, ce petit génie des supports, permet aussi les opérations de rénovation, de rebouchage et de réparation. L’Enduialo TT offre également le temps d’ouverture le plus long du marché (45 minutes). De quoi se lancer sans crainte dans les opérations de décoration les plus délicates. Facile à travailler, il dispose d’une excellente glisse et peut être travaillé et modelé à volonté même pour des tâches tout en finesse, comme c’est le cas dans la réparation des staffs en plafonds ou des modénatures de façades. Avec de telles qualités, les responsables de Beissier auraient presque pu doter son nom d’une lettre supplémentaire et le baptiser Enduialo TTI….



Enduit de Baissier Enduialo TT à La Chapelle-la-Reine (77) 0160396110 et www.n-schilling.com

