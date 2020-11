Un nouveau routeur cache du génie derrière ses antennes. Grâce à lui, le haut débit, même lorsqu’il dessert 40 postes différents, n’a plus de fil à la patte.

Cela valait bien la palme du constructeur le plus innovant du récent salon Interop. D-Link, l’un des leaders mondiaux des solutions réseaux, vient en effet de sortir le premier routeur ADSL sans fil. Ce routeur, le DSL 640G +, intègre un modem ADSL qui permet d’interconnecter sans aucune liaison filaire jusqu’à 40 utilisateurs simultanément. De quoi résoudre les problèmes de réseaux des PME installées dans des locaux difficiles à câbler. Commercialisé à partir du mois de décembre 2002, ce petit génie sera accessible à tous puisque son prix ne devrait pas dépasser les 350 euros. Le DSL 640G + dispose en plus d’un commutateur 4 ports 10/100 Mbs afin de connecter des serveurs et ordinateurs filaires. Pour faire bonne mesure avec cette remarquable innovation, D-Link propose une solution de stockage tout aussi ingénieuse, le DNS 6040M. Il s’agit en l’occurrence d’un matériel léger offrant sur 4 disques durs une capacité 480 Go. Une unité de stockage qui pourrait s’avérer être un complément parfait du routeur DSL-640G dans une configuration d’une trentaine de postes.



Routeur DSL 640 G + et unité de stockage DNS 6040M du constructeur D-Link, chez tous les spécialistes informatiques et sur www.dlink.fr

