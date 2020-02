Le casque Visior n’est pas un simple casque. C’est un véritable concentré d’innovation et de design dédié à la protection auditive et (ou) visuelle.

Il sera bientôt adopté par tous les professionnels du bâtiment et de l’industrie. Le Casque Visior de Würth combine à la fois une protection auditive et visuelle optimale, une esthétique particulièrement réussie et un grand confort d’utilisation. Le casque anti-bruit assure une atténuation de 27 dB et les lunettes répondent à la norme EN 166.Il s’adapte à toutes les morphologies grâce à son serre-tête réglable et sa visière mobile aussi bien en hauteur qu’en profondeur. Sa légèreté et le moelleux de ses oreillettes sont telles qu’on oublie très vite sa présence. Replié en mode compact, le casque Visior prend très peu de place. Il est livré avec un clip souple qui permet sans aucune gêne son accrochage à la ceinture. Son habillage de teintes harmonieuses rouges et noires et son excellent design en font un objet particulièrement réussi, ce qui contribue à encourager son utilisation. Enfin, le prix compétitif de Visior (390 Frs) devrait permettre à chacun de bénéficier d’une protection efficace, confortable et esthétique. Casque Visior . Force de vente de Würth Tél. : 03 88 64 53 00 - Fax : 03 88 64 62 00.

