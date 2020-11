Dans la région d’Angoulême il faut avoir du nez pour choisir son béton. La société des bétons de l’Angoumois, déjà connue pour sa prolifique créativité dans les bétons architectoniques, vient de mettre au point les premiers bétons parfumés. Les murs avaient des oreilles, désormais ils auront un parfum.

L’innovation dans les bétons connaît un rythme effréné et quelques fois surprenant. A Ruelle-sur-Touvre près d’Angoulême la société des Bétons de l’Angoumois vient de donner une propriété surprenante à ses bétons : ils auront désormais une fragrance. Philippe Bois, le directeur technique de la pme charentaise déclare avoir « eu cette idée pour surprendre nos clients et distinguer nos produits de ceux de nos concurrents ».

Mais l’innovation n’à rien d’un gadget. Il a en effet fallut plus deux années de recherche pour mettre au point le mélange répondant aux exigences techniques. « Les fragrances ont été sélectionnées par des nez féminins et quatre senteurs ont été retenues (eucalyptus, vanille, jasmin et fraîcheur fleurie). Le parfum ne change pas les caractéristiques du béton, mais il le rend plus agréable à poser. L’odeur est présente pendant une douzaine d’heures. »

On imagine aisément l’effet produit lors de la coulée d’un voile ou d’une dalle, quand l’air ambiant se chargera des saveurs suaves des forêts d’eucalyptus ou des savoureuses senteurs de vanille. Une innovation qui loin d’être superficielle, apporte un argument supplémentaire dans l’image rénovée que les entreprises de btp souhaitent diffuser auprès des jeunes.

En matière d’innovation, la société des Bétons de l’Angoumois n’en est pas à son coup d’essai. L’entreprise s’est forgée une solide réputation dans l’élaboration des bétons spéciaux de haute technicité, à l’image des bétons destinés aux coulages sous l'eau, ou des formulations de béton extrudé ou de béton blanc. La pme de 16 personnes, partenaire attitrée de Calcia, applique également à la distribution de ses produits des recettes résolument marketing. Elle a par exemple mis en œuvre un système de « béton-taxi ». Un service dynamique de livraison par camion benne de petite dimension qui dispense les clients de venir s'approvisionner avec des camions surdimensionnés. Avec 20 000 m3 de béton vendus chaque année, l’entreprise détient 20% de parts de marché dans sa région. Les maçons et entrepreneurs régionaux, attirés par l’odeur alléchée des bétons savamment parfumés vont sans aucun doute devenir encore plus friands des produits de Ruelle-sur-Touvre. Mais désormais, comme les parfumeurs, les Bétons de l’Angoumois devront se méfier des contrefacteurs…