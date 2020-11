L'élégance fait son entrée sur les appuis des fenêtres et les seuils des portes. Stradal Saint Gobain vient de créer Pierdeseuil, un bloc de finition qui donne aux appuis et aux seuils chaleur et authenticité

Pierdeseuil de Stradal apporte enfin rondeurs et couleurs là où ne régnaient que les arêtes vives et la tristesse décolorée des marches de ciment. Cette série de seuils vient en effet renforcer la gamme déjà très complète des appuis d'ouverture de Stradal. Le bloc Pierdeseuil se destine aussi bien aux appuis de fenêtres qu'aux appuis de portes. Il se différencie de son grand frère Pierdappui par sa forme plus fine et son décroché intérieur permettant de s'adapter à deux épaisseurs de chapes différentes (6 et 8 cm). Teintés et hydrofugés dans la masse, ils ne nécessitent ni peinture ni entretien et existent aujourd'hui en deux tons pierre : blanc cassé et jaune clair. Faciles à aligner, à sceller et à jointer, à l'aide d'un mortier hydrofugé, ces blocs, d'une dimension de 35cm de long par 25 cm de large, s'adaptent aisément en profondeur et en épaisseur. Ils présentent de surcroît une goutte d'eau nette et précise. Le relief arrondi de leur nez offre une touche de finition particulièrement élégante qui rappelle au premier coup d'œil toute l'excellence de la maçonnerie traditionnelle. Utilisables en neuf comme en rénovation, les ensembles Pierdeseuil et Pierdappui de Stradal offrent une alternative durable, économique et facile de mise en œuvre aux appuis coulés sur place et aux monoblocs standards préfabriqués.



Gamme des appuis Stradal de Saint Gobain, en vente chez les négociants de matériaux.

Redacteur