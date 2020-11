Afin de répondre aux exigences de la norme et à celles de ses clients en matière de sécurité et d'esthétique, Piscines Waterair commercialise trois offres ''sécurité'' : Aquapremium, une centrale de détection de chute de piscines, la couverture à barres Watertop et une barrière de sécurité en aluminium, Aquastop.

RAPPEL SUR LA LOI SECURITE DU 16 DECEMBRE 2003 ET DE SES OBLIGATIONS Toute nouvelle piscine enterrée, construite ou mise en eau après le 1er janvier 2004, doit disposer d’un système de sécurité normalisé à compter de sa mise en eau. L’obligation de sécuriser repose sur le propriétaire de la piscine.

Les propriétaires de piscines installées avant le 1er janvier de cette année ont jusqu’au 1er janvier 2006 pour régulariser leur situation et s’équiper d’un système de sécurité conforme. A défaut, ils encourent une amende de 45 000 €. En cas de location saisonnière, le délai est ramené au 1er janvier 2004.

Qu’est ce qu’un système de sécurité normalisé ?

La loi prévoit quatre dispositifs de sécurité : centrale de détection de chute de piscine, couverture, barrière et abri. Les dernières normes relatives à deux de ces systèmes de sécurité ont été publiées le 5 mai 2004.

Aquapremium, centrale de détection de chute de piscine

L’alarme n’empêche pas un enfant d’approcher de la piscine mais elle a pour rôle de prévenir lorsqu’une situation anormale se produit autour du plan d’eau ou dans le bassin.

La nouvelle centrale de détection de chute pour piscines Aquapremium est à la fois discrète et simple à monter. Fixée sur les margelles, elle fonctionne de façon autonome et détecte les ondes acoustiques émises par la chute d’un poids de plus de 6 kg. Elle émet alors, dans un délai de 12 secondes, un puissant signal. Elle fonctionne 24 heures / 24 sauf en cas de gel dans le cas d’un hivernage passif et se remet en route de façon automatique après la période de baignade. Simple d’installation, elle se fixe à même les margelles et ne nécessite aucun accordement électrique car son fonctionnement est assuré par deux piles alcalines d’une autonomie moyenne de deux ans.

Watertop, la couverture de sécurité

Elle présente la particularité d’assurer la sécurité de la piscine en plus de la fonction pour laquelle elle a été conçue : protection du bassin en été et hiver. Elle a également l’avantage de protéger le plan d’eau en période d’inoccupation.

La couverture à barres Watertop de Waterair : une couverture de sécurité multi-fonctions

Capable de supporter un poids de 100 kg, sa fermeture par sangle et cliquet garantissent une tension optimale sur la piscine et empêche tout soulèvement. Couverture multi-saison, elle protège, été comme hiver la piscine. Sa structure en polyester hyper résistant enduit PVC 2 faces, traité anti UV, anti-fongique est recouverte d’un verni anti-salissures qui facilite son entretien.

Aquastop, la barrière de protection

Souvent présentée comme la « solution » pour assurer la sécurité des jeunes enfants, la barrière constitue un rempart physique autour de la piscine et peut empêcher l’approche du bassin par les plus petits (moins de 5 ans). Elle assure une protection contre la chute et est particulièrement conseillée quand la piscine est située dans un espace ouvert facilement accessible.

Piscines Waterair propose sa nouvelle barrière de sécurité Aquastop. Sa structure en aluminium laqué blanc et ses panneaux transparents en font un compromis idéal entre fiabilité, sécurité, esthétisme et facilité de montage.

D’une hauteur de 1,12 m, cette barrière est constituée de modules assemblés les uns aux autres de façon simple et peut se commander sous la forme d’un kit rectangulaire complet adapté aux modèles de Piscines Waterair. Les modules et le portillon peuvent également se commander de façon autonome permettant ainsi de personnaliser l’ensemble et de se raccorder à un mur existant.