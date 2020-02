Polyfila, fait la guerre aux fissures. Le spécialiste des colles et des enduits vient en effet de résoudre l’épineux problème du jointage des cloisons de plâtre cartonnées

Si grand soit le soin que l’on met à réaliser des cloisons lors d’une rénovation, nul jusqu’à présent n’était à l’abri des fissures qui apparaissaient entre les plaques de plâtre cartonnées. Cette malheureuse conséquence peut aujourd’hui être évitée. Polyfila vient en effet de mettre au point un enduit de jointage spécialement étudié pour éradiquer les fissures et les mauvaises rétractations. Cet enduit "spécial plaques de plâtre cartonnées" est particulièrement riche en fibre. Il s’applique en une seule fois directement entre les plaques et supprime la bande que l’on place habituellement sur le joint. Durant son séchage (de trois heures quand la couche fait un centimètre d’épaisseur) il n’entraîne aucune rétractation. Le joint, une fois bouché, se lisse et se ponce facilement. Conçu uniquement pour l’intérieur, l’enduit Polyfila "plaques de plâtre cartonnées" est disponible chez les négociants de matériaux et dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Redacteur