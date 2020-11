Le Groupe 3M, fidèle à son habitude, innove toujours dans les domaines les plus singuliers.

Son petit génie M300 soulage les fastidieuses opérations de masquage et de protection.



Protéger les surfaces attenantes constitue souvent le travail le plus ingrat lorsque l’on repeint les portes, les fenêtres et les baguettes. La société 3M met cette fois son génie inventif au service des peintres dans ce travail fastidieux mais néanmoins obligatoire. Le M3000 est en effet le premier outil de masquage rapide. Cette petite mécanique simple et astucieuse permet rapidement, en un seul passage, de plaquer sur les surfaces à isoler un ruban adhésif, une bande de papier protectrice et, pour les surfaces de grande taille, un film de masquage. Bien maintenu par sa poignée ergonomique, le Hand Masker positionne avec justesse un ruban à la limite définie, aussi bien sur les surfaces planes que sur les angles. La tige qui porte le papier de protection entraîne également le ruban adhésif. Lorsqu’ils sont plaqués par la réglette de sortie, les deux produits se solidarisent instantanément sur la surface à isoler, et ce, sans le moindre faux plis. Dans le même temps, grâce à une lame métallique à capot protecteur, il est possible de sectionner proprement et rapidement l’ensemble. Cette lame est interchangeable en fonction de la largeur du papier de protection soit 15, 22,5 ou 30 cm. Le ruban et le papier sont utilisables séparément car ils ne sont pas solidaires. Le film protecteur destiné à l’isolement des surfaces plus grandes, tels les meubles de cuisine, vient se placer sur l’appareil aux côtés du papier et du ruban. Ce film, résistant à des températures de plus de 100° est disponible dans de multiples largeur, jusqu’à 2500 mm. Le Hand Masker M3000 apporte un gain de temps certain et une facilité d'usage qui transforment la pose des protections en une simple formalité. M3000 de 3M est en vente chez tous les distributeurs des produits 3M. Numéro vert client : 08.00.152.125 et www.3m.fr et www.3m.com/fr

Redacteur