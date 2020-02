Panaget, fait entrer l'exotisme du grand large dans votre séjour. Ses gammes de listels, associés aux planchers Otello et Orféo, vous offrent la chaleur des plus beaux ponts de voiliers





Vivre toute l'année avec sous ses pieds, le luxe et la volupté des planchers de bois exotiques qui habillent les ponts des plus beaux voiliers est aujourd'hui possible. La gamme des Listels Massifs en hêtre et sapelli de Panaget s'associe désormais aux parquets contrecollés vernis des gammes Otello et Orféo. Deux types de planchers qui se déclinent aussi bien dans des essences classiques comme le châtaignier et l'érable que dans des essences exotiques comme l'iroko, le jatoba ou le doussié. Planchers et listels reproduisent à l'identique dans l'habitat les effets exotiques des plus beaux ponts de bateaux. Les listels sont proposés en lames de1.500 mm de longueur, 21 mm de largeur et 15 mm d'épaisseur. Pour obtenir l'effet attendu, il faut compter environ 7 mètres linéaires de listel par mètre carré de plancher. Une fois terminé, il ne vous restera plus qu'à commander les cocktails au rhum agricole.



Listels Massifs hêtre et châtaignier associés aux gammes Otello et Orféo de Panaget 33 rue d'orgères 35230 Bourgbarré Tel : 0299057777.

