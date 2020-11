Offrir aux sols et aux revêtements routiers la garantie d’une longue vie n’est pas un pari évident. C’est pourtant celui de la géogrille Rock GX élaborée par Bidim. Un non-tissé qui, au regard des budgets colossaux consacrés à la réfection des routes, va connaître un bel avenir.

La construction des routes est devenue depuis longtemps une affaire de haute technologie. Après avoir longtemps porté leurs efforts sur les revêtements et les bitumes, les chercheurs portent aujourd’hui leurs regards sur les structures mêmes des routes. Ceux de Bidim Géosynthetics ont mis au point une grille de renforcement qui deviendra pour les routes les plus exposées un élixir d’éternité. L’enjeu est de taille car l’entretien des voies fatiguées demande des budgets colossaux.

La Géogrille Rock GX est d’abord destinée au renforcement des couches de formes, à la stabilisation des sols en place, à la réalisation de structures en terre renforcées. Elle est composée de câbles en polyester haute ténacité tricotés et recouverts d’un enduit de protection polymérique noir. Sa structure ouverte, la rugosité de sa surface et la souplesse des câbles permettent un excellent contact entre le sol et la géogrille. Cette interaction optimale crée, entre le sol et la géogrille un nouveau matériau composite. Celui-ci facilite la répartition des efforts et accroît la résistance du remblai.

Ces performances sont recherchées dans le cas des sols granulaires non cohérents (sables, graviers, cailloux). Les contraintes appliquées au sol sont transférées par frottement dans les câbles du Rock GX. La géogrille réduit les tassements et renforce la stabilité structurelle des structures. L’enduit qui recouvre les câbles en polyester de Bidim Rock GX confère également à la géogrille une meilleure résistance aux agressions biologiques et chimiques.

La souplesse, la légèreté du produit et son adaptabilité au sol rendent très facile son installation. A aucun moment le rouleau de Rock GX ne se rétracte lors de son étalement. Le Bidim Rock GX peut être aussi utilisé dans le renforcement des murs de soutènement verticaux, dans le renforcement des talus végétalisés, dans la réalisation de fondations ou encore dans la construction de voies ferrées.

Bidim Géosynthétics, filiale du groupe autrichien Polyfelt, développe en France depuis plus de trente ans une technologie de pointe dans la mise au point de matériaux non tissés. Outre une vaste gamme de produits professionnels des sols, de la filtration et du drainage, Bidim diffuse aussi nombre de produits grand public pour les abords de la maison et le jardin.

Bidim Géosynthétics a réuni six références dans la gamme Rock GX. Elles se distinguent par leurs différents niveaux de résistance dans les câbles de trame et de chaîne. Hors des emplois courants de Rock GX, Bidim Géosynthétics offre l’assistance de son service technique et réalise des études spécifiques.