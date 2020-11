L’aménagement acoustique de la Grande Halle d’Auvergne a été l’occasion pour la société Rockfon de mettre en pratique des solutions innovantes d’acoustique variable, grâce notamment à l’utilisation des panneaux dédiés Rockindus, Sportfon, et Sportchoc.

La société d’origine danoise Rockwool est à ce jour le premier fabricant mondial de laine de roche. Les propriétés de cette matière d’origine volcanique sont telles que le groupe a diversifié ses activités dans de multiples domaines d’applications comme la protection incendie, l’isolation thermique, les substrats agricoles (Grodan), l’habillage de façades (Rockpanel), les fibres de renforcement et, bien sûr, les plafonds acoustiques (Rockfon). Installé en France depuis 1987, Rockfon s’est aussi fait un nom et une solide réputation dans l’isolation acoustique. Sa dernière réalisation, le complexe de la Grande Halle d’Auvergne, est une parfaite vitrine des techniques innovantes de l’entreprise dans ce domaine.Située en banlieue de Clermont-Ferrand, la Grande Halle est un complexe de plusieurs bâtiments. Elle comprend le Zénith, le Parc des Expositions, le centre de conférences et les Salons d’Auvergne. Le budget total de sa réalisation, achevée en décembre 2003, s’est élevé à 143,9 millions d’euros. Le complexe regroupe autant de salles aux besoins phoniques bien différents… Le Zénith, grande salle de concerts capable d’accueillir 8500 personnes, a nécessité de lourds travaux afin de créer un environnement « neutre » pour une restitution précise de la diffusion sonore. Rockfon a donc placé un traitement absorbant composé de panneaux de laine de roche de différentes densités, revêtus de voile minéral (Rockindus pour les plafonds, Sportfon, pour les murs). Au-dessus des gradins, le plafond bénéficie d’un traitement acoustique offrant au choix deux configurations acoustiques, absorbantes ou réfléchissantes, ceci grâce à l’utilisation de 124 petites pyramides mobiles constituées de quatre panneaux triangulaires. Chaque pyramide présente une face en tôle et une face en laine de roche (Rockindus). Cette dernière est utilisée en configuration « absorbante ». Les pyramides, motorisées, peuvent donc changer de position selon les besoins spécifiques des ingénieurs du son.Le bâtiment du Parc des expositions, destiné à recevoir des grandes expositions commerciales, est aussi équipé de panneaux capables d’absorber le son afin d’obtenir un temps de réverbération et une énergie du champ réverbéré faible. De même, le centre de conférences et les salons d’Auvergne ont nécessité un traitement acoustique interne spécialement conçu pour s’adapter aussi bien aux conférences qu’aux concerts. Dans le premier cas Rockfon a équipé le plafond du centre de conférence avec des panneaux Rockindus, associés à des diffuseurs bois en forme de vagues, ceci afin d’optimiser la diffusion acoustique. Les murs sont pour leur part recouverts par de panneaux Sportschocs à hauteur d’homme (résistants aux chocs) et Coloral, qui assurent une excellente absorption acoustique tout en étant très esthétiques grâce à un voile décoratif.Enfin, les principaux produits posés dans le Hall des Expositions sont constitués de deux cent m2 de panneaux Rockindus et Cloral de quarante mm qui assurent une bonne tenue mécanique ainsi qu’une excellente absorption acoustique. La proximité de l’usine de production Rockwool à St Eloy les Mines (63) a permis de suivre un planning de livraison serré de plusieurs milliers de m2 de panneaux isolants. Au final, la Grande Halle d’Auvergne dispose d’une acoustique de qualité exceptionnelle, à laquelle s’ajoute un aspect non polluants et naturel qui s’inscrit avec justesse dans le développement durable.

En savoir plus sur les produits Rockfon