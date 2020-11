Rockwool est le leader mondial de la fabrication de laine de roche. Un produit d’isolation naturel dont les propriétés méritaient au moins une bible. Rockwool l’a réalisée. Si elle se nomme modestement «Guide des produits d’isolation en laine de roche», sa perfection en fera cependant très vite un ouvrage «sacré» pour les professionnels…

La laine de roche ressemble à l'Auvergne, sa région d'origine. Elle est pleine de ressources naturelles et de qualités. Elle en possède tellement qu'il était temps que son principal fabricant, l'entreprise Rockwool, en fasse enfin un guide. Rockwool l'a donc réalisé, avec un savoir faire à l'image de son produit phare, c'est-à-dire excellent. Le Guide des produits d'isolation en laine de roche décline en effet tout ce qui concerne le choix, l'installation et l'usage de la laine de roche.

Le fabricant ouvre d'emblée les 84 pages de son ouvrage sur une question à la fois simple et complexe: pourquoi et comment isoler ?

On découvre ainsi au fil des pages que l'isolation, dans le neuf comme dans l'ancien, loin d'être une démarche simple est une opération qui exige savoir et précision. Elle commence par une analyse pointue du projet, laquelle conditionne de facto le bon choix dans les gammes de produits. Combles perdus, combles aménagés, toiture, murs et cloisons, sols, cheminées, dalles…A chaque application convient son produit, ses accessoires et surtout sa mise en œuvre particulière.

Le guide de Rockwool, étape par étape, passe en revue dans le moindre détail tous les aspects liés à la bonne réalisation du chantier. De la protection thermique à la protection acoustique en passant par les normes, la réglementation ou encore la sécurité lors de la pose ou de l'usage, rien n'est laissé au hasard.

Le Guide des produits d'isolation en laine de roche décline aussi avec force de tableaux, d'explications et de graphiques la signification des différentes mesures, des classements, des certifications ou encore des textes de référence. Didactique et clair, l'ouvrage est agrémenté de nombreux et judicieux conseils. Chaque application est ainsi dotée de photos, de dessins et de détails très approfondis sur les multiples mises en œuvre. Un souci du détail qui va même jusqu'à la présentation des outils et des accessoires adaptés à chaque réalisation et à leur mode d'utilisation.

Le seul petit défaut de cet ouvrage perfectionniste vient peut-être de l'absence des deux ou trois pages, où l'on aurait sans doute aimé trouver quelques explications relatives au mode de production de la laine de roche produite par l'entreprise à Saint-Eloy-les-Mines, dans le Puy de Dôme.

Que l'on soit un professionnel de l'isolation ou un particulier averti, le Guide des produits d'isolation en laine de roche de Rockwool se présente donc comme un petit ouvrage de référence dont la lecture équivaut largement à de longues heures de formation et à de fastidieuses explications. Si l'on ajoute à cela que cette bible de la laine de roche est gratuite, disponible sur simple demande et que son poids plume et son mini format en font un véritable compagnon de chantier, s'en passer serait pour le compte…un comble.