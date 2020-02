Petit, économique et plein de perfectionnements, le dernier né des climatiseurs résidentiels de Carrier chauffe et rafraîchit avec un gain énergétique de 40 %.

Conçu pour être utilisé dans les résidences ou dans le petit tertiaire, le dernier né de la gamme des climatiseurs résidentiels réversibles de Carrier multiplie les avantages. Avec une puissance de 5,3 kW en chauffage et 4,9 kW en frigorifique, il permet un gain énergétique de 40 % sur les climatiseurs conventionnels. Cette économie provient de la diminution des trains de chaleur et de la réduction des fréquences de démarrage du compresseur. L’utilisation d’une compression étagée limite également les vibrations et abaisse très sensiblement le niveau sonore. L’unité intérieure murale est dotée de volets motorisés garantissant une bonne diffusion de l’air au sein des volumes. La fonction twin swing répartit de façon homogène l’air dans toute la pièce suivant le mode choisi. L’air froid en été se diffuse à l’horizontale tandis que la pulsion de l’air chaud, en mode chauffage, est automatiquement orientée vers le bas. Le module extérieur peut alimenter simultanément deux pièces tout en contrôlant deux températures différentes. Ce climatiseur, beaucoup moins lourd que les appareils existants est également beaucoup plus petit, ce qui lui permet d’être installé facilement dans les espaces exigus. J.G Climatiseurs Carrier chez les installateurs 01.46.11.54.54.

Redacteur