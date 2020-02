Les ingénieurs de Still & Saxby voient double. Le SD 20, leur dernier transpalette gerbeur est doté d’un double système de levage. Une innovation de taille qui optimise les opérations de chargement / déchargement

Il suffisait sans doute d’y penser, les techniciens de Still & Saxby eux, ont décidé de le faire. Le SD 20, le dernier-né des gerbeurs de la firme, ouvre de nouveaux horizons aux applications de manutention. Ce transpalette modulaire est en effet doté d’un double plateau permettant indépendamment ou simultanément d’effectuer des opérations de gerbage simple ou double. Une faculté qui trouve son application dans les manutentions traditionnelles mais aussi dans les domaines ou le transport et le stockage d’éléments différents et/ou indissociables posent problème (armoires électriques, machine-outils, charpente, formes complexes...). Pour assurer la sécurité du cariste lors du transport ou de la pose des charges, les dispositifs de sécurité du SD 20 ont été sérieusement renforcés. Par exemple, la vitesse est automatiquement réduite dans les virages tandis que le freinage se régule automatiquement en fonction de la charge et de l’allure durant le transport. Par ailleurs, l’ergonomie de ce transpalette est un petit chef d’œuvre de conception. Les conditions de pilotage sont rendues fluides et agréables grâce aux nombreux réglages permettant à un cariste, quelle que puisse être sa morphologie, de se mouvoir aux commandes. Avec une direction entièrement électrique, l’engin offre des conditions de conduite fluides et précises. Un gerbeur plaisir pour une manutention plus rapide, plus efficace, plus adaptée mais aussi plus confortable.



et un diable de chariot...

Chez Haemmerlin comme chez Still & Saxby on met aussi les bouchées doubles. Le diable Rollax 950 est également doté de deux fonctions. Il sait aussi se faire chariot et franchir tous les obstacles.

Le Rollax 950 est en effet à la fois un diable traditionnel et un chariot de quatre roues. La aussi, certains diront qu’il fallait y penser. Ce diable-chariot peut déplacer des charges lourdes (200 kg) et franchir en douceur des obstacles qui, avec un appareil traditionnel, exigeraient des efforts conséquents. En effet, grâce à un astucieux et original jeu de bielles, le Rollax 950 garde une parfaite stabilité lors du passage de différents niveaux. Les roues indépendantes épousent parfaitement les creux les bosses et les obstacles. Le relax 950 est doté d’une large pelle fixe permettant de lever aisément les charges et d’une pelle rabattable, plus profonde pour les objets de grande dimension. En position chariot, la poignée et la pelle rabattable le transforment à nouveau, si besoin est, en un brancard léger et maniable.



Gerbeur SD 20 de Still & Saxby, distribué par les concessionnaires Still & Saxby et diable-chariot Rollax 950 de Haemmerlin, négociants en matériaux et grande distribution spécialisée.

Redacteur