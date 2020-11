K Line, spécialiste du prêt à poser des baies vitrées, lance une porte-fenêtre coulissante en aluminium pouvant atteindre les 6,8 m de longueur en six vantaux.

K Line confirme sa position dans le marché des baies et portes vitrées avec son nouveau coulissant sur trois rails en aluminium. Avec cette innovation, l’entreprise vendéenne a une fois de plus su s’affirmer comme une grande spécialiste des produits prêts à poser, mais presque sur-mesure, disponibles en plus de 300 coloris. Le secret de K Line repose dans son élasticité face aux commandes, car elle travaille en flux tendu et réussit néanmoins à livrer dans la semaine.Pour ses nouvelles portes vitrées et fenêtres coulissantes, K Line a mis en œuvre ce qui se fait techniquement de mieux pour leur assurer des performances thermiques et isolantes de premier plan, tout en garantissant leur pérennité. Les profilés en aluminium sont à rupture de pont thermique sur dormant avec un double vitrage à faible émissivité (4/16/4). Les montants sont galbés avec butée de fin de course. La fermeture s’effectue sur le ventail intermédiaire, avec verrouillage en trois points. Du vitrage retardateur d’effraction peut en être installé en option. Les vitres de série ont une résistance de pression au vent de 900 Pa, et leurs performances en affaiblissement acoustique sont de 32 à 42 dB.Le tout est, bien sûr, certifié NF et estampillé du label Ecotherm. L’aspect esthétique de ces grandes baies vitrées est soigné dans les moindres détails, à l’instar d’une différence de couleur recto verso. On aura ainsi du blanc pour l’intérieur et pour l’extérieur, un choix de quinze coloris qui se marieront à toutes les façades.

En savoir plus : http://www.k-line.fr