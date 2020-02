Elle est toute petite et ressemble plus à du matériel de jardin que de sablage. Pourtant, la petite sableuse Topolino d'ACF, recèle derrière sa petite taille toutes les qualités des grandes pros

Elle devrait rapidement trouver sa place sur de très nombreux chantiers car elle est idéale pour les travaux de rénovation et les endroits difficiles d'accès. La petite sableuse Topolino d'ACF ne mesure en effet que 430X350X600 mm. Une véritable sableuse de poche à laquelle son poids plume, limité à 30kg, confère une très grande maniabilité. Grâce au réglage précis de la force de projection de l'abrasif (dont la plage va de 0,5 bars à 7 bars) il est possible de sabler les surfaces les plus diverses qui vont du verre à la pierre en passant par le fer forgé. Un réglage qui autorise le traitement des supports fragiles comme le bois, la brique ou encore le crépi. Mieux encore, la Topolino offre la possibilité de réaliser un gommage avec brumisation d'eau. Son champ d'intervention s'étend ainsi aux travaux d'intérieur et permet la mise en œuvre de tâches propres et sans poussière.



Sableuse Topolino, en vente chez les distributeurs des produits ACF.

