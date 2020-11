Un mille-feuille ultra-mince: qui aurait cru qu’en seulement 30 mm d’épaisseur on pourrait avoir deux films thermoréflecteurs « miroir » en polyester armé de 160 microns, cinq films thermoréflecteurs (12 microns), 6 ouates (80 g/m2), et 12 lames d'air inerte intercalaires ? Et pourtant, c’est la composition de Kyslan 250, un isolant multicouche de dernière génération.

Kyslan 250 allie simultanément deux technologies éprouvées en matière d'isolation, la réflexion thermique et l'air, le meilleur isolant naturel qui soit. C'est grâce à cela que Kyslan 250 de KdB Isolation réussit à garantir une isolation aussi efficace que celle qu'apporte un isolant épais fibreux. Ce mince « mille-feuille » réussit à protéger efficacement les immeubles du rayonnement thermique en conservant la chaleur à l'intérieur l’hiver et en réfléchissant les rayons du soleil l’été. Il s’oppose aux phénomènes de convection, en limitant considérablement les mouvements d’air, ainsi qu’à la conduction, en assurant une très bonne indépendance de chacune de ses couches grâce aux lames d’air intercalées.



Les performances de ce mille-feuilles ultra-mince sont bonnes et engendrent de nombreux avantages : des économies d’énergie allant jusqu’à 22% de kWh en moins, une résistance aux chocs thermiques de -40° C à +80° C, un affaiblissement acoustique de 10 dB effectifs, une stabilité de température, un pouvoir isolant constant dans le temps, une résistance mécanique à la rupture de 300 dan ainsi qu’une absence de condensation dans les conditions normales de pose… En plus, il peut être aussi bien posé sous le toit, sous charpente ou encore sur les murs intérieurs !



En plus de ses propriétés isolantes, le mince multicouche KdB isolation est anallergique, non toxique et non capillaire, ce qui le rend parfaitement adapté à l’isolation de habitations individuelles. D’autant plus que sa minceur assure un gain d’espace habitable important… Pour les maîtres d’oeuvre, ce produit permet de réaliser des économies appréciables de chutes de chantier et de surface de stockage. Pour résumer, Kyslan 250 est un outil pratique et maniable, garantissant de bonnes performances : l’assurance d’une parfaite isolation.

Redacteur