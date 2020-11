Le marché de la véranda ne cesse de se développer. Les Français sont en effet de plus en plus nombreux à agrandir leur maison avec cette nouvelle pièce de vie. Les entreprises sont aussi de plus en plus nombreuses à en proposer l'installation. Pour répondre à cet engouement des particuliers pour la véranda, et mettre à leur disposition un choix de vrais spécialistes, Kawneer a donné naissance l'an passé au réseau VÉRANCIAL.

Un réseau de professionnels, spécialistes de la véranda, à la fois fabricants et installateurs, qui s'engagent véritablement auprès des particuliers.

Dotés dans chaque région de nombreux outils d'aide à la vente, ainsi que d'un soutien commercial national, via le site Internet du réseau (www.verancial.com), les partenaires VÉRANCIAL communiquent en vrais professionnels. Aujourd'hui le réseau s'ouvre à de nouveaux partenaires …..

Les vérandas, un marché en plein essor

D'après une récente étude menée par le S.N.FA. le marché de la véranda en France se porte bien. Il se construit 77.000 vérandas par an en France, dont le prix moyen varie entre 7.500 et 22.500 euros.

96 % des constructions se font sans financement.

55 % des vérandas construites ont une surface inférieure à 20 m2

45 % dépassent les 20 m2.

C'est la véranda cube à 3 pans qui est la plus diffusée. Elle est, la plupart du temps, de couleur blanche, sans vitrage de sécurité ni protection solaire, et pour moitié d'entre elles, non chauffée.

Typologie de l'acheteur

Dans le Nord-Ouest, le plus gros marché (53 % des installations) et le Nord-Est (23 %) les acheteurs sont les plus âgés (de 45 et 65 ans - voire plus) et sont propriétaires depuis plus de 10 ans.

Dans le Sud de la France (19 %), ce sont des employés ou des retraités dont l'âge moyen se situe entre 45 et 64 ans, propriétaires depuis 3 à 10 ans.

En Ile-de-France, les acheteurs sont plus jeunes (entre 35 et 54 ans). Ce sont des cadres supérieurs ou exerçants des professions libérales et ils sont propriétaires de moins de 3 ans.

La motivation première des acheteurs de véranda (95 %) est l'agrandissement de leur lieu de vie et la création d'une pièce à vivre avec un plus grand confort. Leurs attentes portent sur l'isolation thermique, puis sur l'esthétique et les formes. Ce qui les motive quant au choix d'un installateur est le "bouche-à-oreille" et la notoriété. Ils choisissent également leurs prestataires sur les annuaires, dans les foires et expositions et dans la presse.

Typologie de l'installateur

Un sondage réalisé auprès d'un échantillon de 400 installateurs de vérandas (ayant installé au moins 4 vérandas en 2003) montre que 60 % d'entre eux sont constitués en moyennes (entre 7 à 15 personnes) ou en grandes entreprises (plus de 15 personnes).

Les entreprises de taille moyenne installent entre 15 à 59 vérandas par an et connaissent une augmentation de leur activité de 10 %.

Les grandes entreprises ont un potentiel d'installation plus élevé (autour de 60 vérandas annuelles et plus). Contrairement aux petites structures, plus généralistes, ces entreprises ont tendance à se spécialiser dans la véranda et elles appartiennent le plus souvent à un réseau.

L'entreprise spécialisée vend plus de vérandas de plus grande taille, avec des aspects techniques plus importants, augmentant ainsi son panier moyen et son chiffre d'affaires.

79 % des entreprises fabriquent et posent elles-mêmes leurs vérandas, avec des profilés essentiellement issus des gammistes (65 %).

La société fabricante peut s'adapter aux différentes demandes de ses clients, répondre à leurs attentes et fabriquer diverses formes de vérandas. En fabriquant elle-même ses produits, elle maîtrise leur qualité et par conséquent minimise le SAV et les réclamations.

Créée en 2003 par KAWNEER France, filiale du premier fabricant mondial d'aluminium (Alcoa), la marque VÉRANCIAL s'impose comme marque de référence afin de structurer le marché de la véranda. Considérée comme une véritable pièce à vivre, la véranda doit répondre aux exigences les plus pointues en termes d'isolation (thermique, acoustique, sécurité) et de confort. Face aux difficultés que peuvent rencontrer les particuliers dans leur projet d'extension (marché encore diffus, manque de clarté des propositions, difficulté d'identifier les vrais professionnels…), le réseau VÉRANCIAL leur apporte une réponse claire.

Le réseau VÉRANCIAL est en effet constitué de véritables spécialistes de la véranda qui savent guider le particulier dans sa réflexion et ses choix. Orientation, forme, isolation, esthétique … ils étudient avec chaque client le projet le mieux adapté à ses attentes.

Une offre large, performante et design

Avec un choix de chevrons porteurs, de 90 à 140 mm de hauteur, offrant la possibilité d'une reprise d'inertie par le haut ou par le bas, les vérandas Vérancial bénéficient d'une toiture qui autorise sur mesure des formes quasi illimitées (angle, victorienne, classique, à facettes, rayonnantes…), avec des pentes allant de 9 à 45 °.

Pouvant être encastrées entre deux bâtiments, ou positionnées en épi, en appui ou en jardin d'hiver, … elles s'implantent librement partout, en construction neuve comme dans l'habitat ancien.

Et, pour jouer la carte du choix des aménagements jusqu'au bout, ces vérandas combinent, selon les besoins des utilisateurs, un large choix d'ouvertures, allant de la baie coulissante (2 rails avec 2, 3 et 4 vantaux ; 3 rails avec 3 et 6 vantaux) à la porte d'entrée, en passant par les fenêtres à frappe (à la française, à soufflet, à l'italienne, oscillo-battante).

Une isolation renforcée (rupture de pont thermique sur chevrons et chéneau), une qualité de profilés irréprochable (aluminium AGS 6060 Qualité Bâtiment, label Qualité Marine sur tous les profilés, labels Qualicoat et Qualanod pour les finitions), et une esthétique très travaillée, permettent aux vérandas Vérancial de satisfaire les particuliers les plus exigeants.

Et pour une intégration parfaite à l'architecture de la maison, elles peuvent revêtir au choix plus de 300 teintes thermolaquées, avec des coloris qui peuvent être différents en intérieur et en extérieur (bicoloration). L'harmonie absolue !

Un réseau national de spécialistes



Afin de répondre aux exigences des particuliers, la marque VERANCIAL est représentée à travers la France par un réseau d'entreprises spécialisées dans le domaine de la véranda. Ces entreprises ont été sélectionnées par KAWNEER France sur des critères rigoureux et précis : qualité de la fabrication, qualité de la pose, force de vente, showroom, situation géographique, image auprès des particuliers…

Chaque partenaire du réseau VÉRANCIAL s'engage auprès des particuliers à respecter une Charte de Qualité en 9 points :

Être à leur écoute,

Leur apporter des conseils en professionnels

Leur proposer des solutions adaptées à leurs attentes,

Leur offrir un choix esthétique,

Mettre à leur disposition les dernières avancées technologiques,

Leur garantir la conformité et la fiabilité des matériaux,

Leur garantir la qualité de la fabrication,

Leur garantir la qualité de l'installation,

Leur garantir la longévité de la véranda installée.

Pour ne pas créer de confusion dans l'esprit des consommateurs, et pour éviter la concurrence entre les partenaires, des zones géographiques exclusives sont définies au cas par cas.

De vrais outils d'aide à la vente

Face aux exigences des particuliers en terme de qualité et de conseils, chaque partenaire VÉRANCIAL bénéficie de tous les supports d'aide à la vente nécessaires. Ceux-ci ont été étudiés et développés en collaboration avec les prestataires les plus pointus. Ainsi, pour chaque étape de la vente, tous les outils de communication sont disponibles :

Sur la zone de chalandise : affichage 4 x 3, marketing direct, …

Sur le lieu de vente : signalétique extérieure, drapeaux, affiches thématiques pour hall d'exposition…

Sur les zones commerciales : stand d'exposition

Chez le particulier : guide de la véranda, valise échantillons…

Une communication nationale en soutien aux partenaires du réseau

Pour soutenir les actions menées par les partenaires du réseau sur leur propre zone de commercialisation, VÉRANCIAL met également à la disposition des particuliers son site Internet www.verancial.com. Il leur permet d'obtenir rapidement tous les renseignements souhaités et en quelques instants de rentrer en contact avec le partenaire le plus proche de chez eux pour étudier dans le détail leur projet.

Rejoindre un réseau en plein développement

Les professionnels qui souhaitent intégrer le réseau VÉRANCIAL ont la possibilité pour cela de contacter KAWNEER France. 2 numéros de téléphone sont à leur disposition : 04 67 87 77 53 ou 04 67 87 77 83. Les responsables du réseau VÉRANCIAL étudieront toutes les candidatures.